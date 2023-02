El expresidente del PAR José Ángel Biel ve a Azcón como "gran líder" y llama a agrupar el voto del centro-derecha

Por si no tuviera suficiente el Partido Aragonés con la revolución interna que está viviendo en las últimas semanas tras la anulación judicial de su XV Congreso, la salida de algunos de sus militantes y la marcha de Arturo Aliaga como presidente, tras una moción de censura que salió adelante la semana pasada, su crisis todavía no cesa.

El último en saltar a la palestra ha sido el expresidente del partido José Ángel Biel que, en un artículo de opinión publicado en el Diario de Teruel, alababa la figura del presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, y pedía agrupar el voto conservador en las próximas elecciones locales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

"En Aragón, el centro-derecha, articulado alrededor de Jorge Azcón, debería ampliar su espacio y tener en cuenta los siguientes caladeros de votos: los tradicionales del PP con un nuevo líder nacional y un gran líder en Aragón; los que votaron a Ciudadanos; los votos de quienes quiere echar a Sánchez de la Moncloa; los que no quieren votar a los restos del PAR por múltiples razones conocidas; los que sea capaz de sumar a base del aragonesismo moderado y de centro (la única alternativa al PAR desaparecido)", escribía el que fuera también en su día vicepresidente del Gobierno de Aragón y presidente de las Cortes.

"No sé cuántos alcaldes habrá del PAR, pero posiblemente ninguno en municipios de más de mil habitantes", recalca. "¿Tanto lío para un par de diputados provinciales?", se pregunta.

Biel vaticina que las próximas elecciones van a ser una cuestión de bloques. "La izquierda dividida en trozos y el centro-derecha pendiente de reconstruir. Lo que ande en medio será machacado casi en su totalidad", escribe.

Reacción en el PAR

Sus palabras fueron respondidas este lunes por el actual presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, quien dijo no entender la postura del turolense. "Perteneciendo a un partido, cómo se puede defender otro", se preguntaba. "Eso lo tendría que explicar", puntualizaba, y apuntaba que igual tendría que pedir la baja. "No se entiende de una persona que ha sido muchos años presidente del partido", subrayaba Sánchez-Garnica, quien sí descartaba poner en marcha una comisión disciplinaria en su contra, ya que reconocía que habría que abrirla también a otros "que dicen cosas públicamente, cuando nosotros no insultamos a nadie; cada uno es responsable de sus actos", zanjaba.

Por su parte, Jorge Azcón, se refería este lunes a la crisis del PAR, reconociendo que muchos alcaldes y concejales el este partido de las tres provincias aragonesas están huyendo de la formación tras los últimos acontecimientos. Así lo aseguró el líder del PP-Aragón que, sin llegar a cuantificar la cifra. No llevamos un punteo de quién llama y quién no", ironizó.