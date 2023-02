Hurto a plena luz del día en una joyería de la calle Alfonso

Susto en la calle Alfonso de la capital aragonesa. A media tarde de este miércoles, la apacible cotidianeidad de la zona comercial del Casco Histórico de Zaragoza se ha visto perturbada por un suceso que ha llamado inmediatamente la atención de quienes paseaban por la céntrica arteria zaragozana.

En torno a las 18.45 de este miércoles, 15 de febrero, tres personas han entrado a la joyería Regia, sita en la intersección de dicha calle con Méndez Núñez y, tras hacerse con varios relojes, han salido corriendo del establecimiento, situado a escasos metros de la plaza del Pilar.

Carlos Pérez, dueño de la joyería, ha indicado que en ese momento estaba él trabajando junto a otra persona cuando han entrado los tres individuos, que se han interesado "por unas medallas y otros artículos".

En un momento dado, según explicar Pérez, uno de los tres se ha apropiado "al descuido" de tres relojes de oro, valorados en 9.000 euros en su conjunto, del escaparate que da a la calle Méndez Núñez, y tras consumar el hurto los tres han salido corriendo del lugar. Pese al susto y al valor de lo robado, el dueño del establecimiento se congratula de que no haya habido que lamentar ningún daño de carácter personal. "Lo más importante es que no nos han hecho daño", ha asegurado Pérez, aliviado tras el susto. Al tratarse de un hurto, en el que por tanto no se ha producido ni violencia ni intimidación, tampoco ha sufrido la tienda ningún desperfecto.

Imágenes del robo en la joyería Regia de Zaragoza Camino Ivars

Dos de los presuntos ladrones (un hombre y una mujer) han sido ya detenidos minutos después del suceso, según fuentes policiales, pero en estos momentos los agentes de la Policía Nacional que han acudido al lugar buscan al tercero peinando las inmediaciones de este punto céntrico de la ciudad situado junto al Tubo y muy cerca de la basílica del Pilar. Tampoco se han recuperado por el momento los tres relojes robados.