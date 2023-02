Biel, la mano que mece la crisis del PAR

Pocos políticos han tenido el poder e influencia que ejerció José Ángel Biel durante los 16 años en los que fue líder del PAR, cargo que desempeñó de forma presidencialista al mismo tiempo que ocupaba la Vicepresidencia con Marcelino Iglesias (1999-2011) y la Presidencia de las Cortes (2011-2015).“Si algo se puede decir de él es que es listo y maquiavélico”, apuntan varios estrechos colaboradores suyos que piden quedar en el anonimato.

Este turolense nacido en 1946 siempre ha militado en el centroderecha, primero en UCD y luego en el PAR, pero ha pactado con los socialistas. Primero lo hizo con Iglesias, con el que se entendió sin problemas durante los doce años en los que compartieron Consejo de Gobierno, y luego con Javier Lambán, hasta el punto de ser uno de los principales protagonistas del acuerdo del cuatripartito en el verano de 2019, que entonces se veía como algo rocambolesco. Llevaba una legislatura jubilado, pero se resistía a estar en segunda línea.

A diferencia del largo ‘marcelinato’, algo se rompió en el verano de 2020 y nadie se aventura a apuntar algo más allá de la pérdida de influencia en el Pignatelli. Biel lo achaca a la deriva de otro socialista, el presidente Pedro Sánchez, pero lo que es “innegable” es que se puso a “maquinar” una rebelión en el PAR, que se ha consumado en la escisión de Aragoneses, según aseguran distintas fuentes políticas consultadas. “Le ofreció liderar el sector crítico a varios destacados militantes y dirigentes”, añaden varios cargos aragonesistas.

Con antelación, ya movió sus hilos en la provincia turolense para dejar al sector oficialista de Arturo Aliaga en minoría en la Diputación Provincial nada más constituirse en 2019. Y lo consiguió con una estudiada maniobra para recoger los avales necesarios para que Antonio Pérez fuera diputado y no Juan Ciércoles. Esto propició que los críticos tuvieran entonces la mayoría en el grupo, tres de cinco. Dos de ellos, Julio Esteban y Berta Zapater, ya se han marchado a Aragoneses y en breve les acompañará Biel.

Esto supondrá un nuevo giro en su larga trayectoria política, siempre en el centro. Empezó en UCD, partido con el que diputado (1977) y senador (1999) por Teruel antes de pasar a un incipiente Partido Aragonés Regionalista (PAR) en 1983. Han pasado desde entonces cuarenta años en los que también fue consejero de Presidencia con Hipólito Gómez de las Roces y Emilio Eiroa como presidentes de Aragón.

Los impulsores de Aragoneses niegan que Biel esté detrás del nuevo partido aragonesista, aunque no dejan de reconocer que lo escuchan y tienen en cuenta su larga experiencia política. “Lo que no van a admitir públicamente es que decidieron y pactaron con el PP ir junto a las próximas elecciones autonómicas”, apuntan responsables del PAR, que aluden a que la estrecha relación con los populares no solo se comprueba con los últimos artículos de Biel, sino con un detalle de este mismo miércoles. La salida del secretario general de Aragoneses, Carlos Sánchez, de la sede del PP-Teruel acompañado por el expresidente de la DPT Ramón Millán y el diputado provincial Julio Esteban.