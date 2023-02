¿Qué queda de la bajada de IVA en los alimentos básicos? Así están los precios un mes después

Ha pasado un mes desde que los productos básicos (la leche, los huevos, las frutas y verduras, el pan o las legumbres) quedaron exentos de IVA y la pasta y el aceite pasaron de gravar el 10% al 5%. Desde entonces, algunos alimentos han mantenido su precio, algunos -no muchos- han bajado y otros han subido. En todo caso, los consumidores coinciden en que antes llenaban el carro de la compra con menos dinero. Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), que ha realizado un sondeo en las cinco mayores cadenas de supermercados, la bajada del IVA ha dejado de percibirse en uno de cada cuatro alimentos.

La Organización asegura que en algunos casos "incluso ha habido subida de precios". Desde la UCA (Unión de Consumidores de Aragón) explican que el coste de los alimentos "se mantiene alto, pero, a nivel general, se ha frenado la escalada". "Hay algunas marcas que conservan el precio de diciembre porque no bajaron el IVA o porque con el redondeo ni se percibió y hay otras que siguen con la etiqueta de enero. A nivel general, no ha bajado nada, pero tampoco ha seguido escalando como venía haciendo a final del año pasado", explica José Ángel Oliván, secretario general de la UCA, que recomienda a los usuarios que "comparen precios entre supermercados y escojan la opción más barata porque es la mejor manera de que bajen".

Los precios en el supermercado

En frutas y verduras, la rebaja del 4% se puede observar todavía en las estanterías del supermercado de Zaragoza que se ha tomado como referencia desde diciembre. La manzana roja, que estaba en diciembre a 1,99, se mantiene ahora a 1,91. Algunas hortalizas como el pimiento rojo o verduras como las judías verdes, cuestan ahora incluso menos que en enero y en diciembre. Lo contrario sucede con el calabacín, que ha recuperado el precio del año pasado.

La leche y las legumbres son los productos que más han subido en el último mes, según las etiquetas del supermercado de referencia. El brick de desnatada costaba 1,09 a final del año pasado y con la bajada del IVA del 4% se quedó en 1,05. Ahora, ese mismo producto cuesta casi 10 céntimos más, en concreto, 1,14 euros.

La alubia blanca registra la subida más pronunciada, ya que a principios de año valía 3,45 y ahora 3,85, pese a la supresión del IVA en las legumbres desde este año 2023. Algo menos ha subido la lenteja, de 1,89 a 1,99 y por el contrario, el garbanzo ha bajado: de 2,99 a 2,75.

Los huevos, el pan, el aceite y la pasta se mantienen prácticamente al mismo precio que a principio de año. La docena de talla M está ahora en 2,07, en enero costaba 2,06 y en diciembre 2,15. La barra de pan pequeña se mantiene a 0,50 y el paquete de macarrones y espaguetis de un kilo a 1,31.

El aceite de oliva, uno de los productos que más subió el año pasado, mantiene un precio "muy alto", según los consumidores. El litro de virgen extra se mantiene en 7,59 euros y el normal en 5,75. El de girasol sigue disparado, aunque mantiene el precio de principio de año: un litro por 3,68 euros.

La tasa interanual del IPC ha subido una décima en enero, hasta el 5,8 %, tras la retirada de la bonificación general al precio de los carburantes y pese a la bajada del IVA de algunos alimentos. Por su parte, la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, ha escalado medio punto hasta el 7,5 %, la cifra más elevada desde diciembre de 1986. El repunte de la tasa anual de inflación de enero rompe cinco meses de moderación en la evolución de la subida de los precios tras el pico del 10,8 % alcanzado en julio.

Los consumidores: "Yo la verdad es que no noto ningún cambio"

Los consumidores siguen viendo la cesta de la compra como un "quebradero de cabeza todos los meses". "Es cierto que bajaron los precios a principio de año con lo del IVA, pero no fue real porque no fue sensible para los ciudadanos. Ahora ya han vuelto a subir y están igual que antes o más. En mi opinión deberían intervenir los precios, al igual que hicieron con las mascarillas en su día. Esta situación es estrangulante", argumenta Álvaro Royo, que trabaja precisamente en un supermercado de una importante cadena en Zaragoza. "Por poner un ejemplo, el bote de conserva de judía verde sube este mes de 1,15 a 1,90 y el recipiente pequeño de mayonesa pasa de 2 euros a 2,85", especifica el joven, que este viernes ha acompañado a su amiga Celia Menjón a hacer la compra.

"Yo la verdad es que no noto ningún cambio. Comprando lo mismo y en el mismo sitio, me gasto 30 euros en vez de 20. Si nos subiesen los sueldos no notaríamos tanto la escalada de precios, pero de esta manera, cada vez somos más pobres", lamenta Menjón.

Por su parte, Pilar Gómez ha optado por comprar "prioritariamente lo que está de oferta". "Antes no miraba si había descuento o no en los productos. Ahora voy buscando todas las opciones para ahorrar algo", indica la joven, que asegura estar en el paro e independizada por lo que "cada vez es más difícil llegar a fin de mes". "No es solo la comida, es todo", lamenta Gómez, que este viernes se dio cuenta de que algunos productos "cuestan mucho más". "Recuerdo que unas lonchas de queso las adquiría por 1,20 y ahora, las mismas, cuestan 2,11", lamenta.

Dado el elevado número y variedad de superficies comerciales que existen, OCU solicita al Gobierno que publique los datos de control de precios y, llegado el caso, "sancione de forma ejemplar a aquellos supermercados que de manera reiterada no hayan aplicado la reducción del IVA del 0% a alimentos de primera necesidad y del 5% a los aceites y las pastas".