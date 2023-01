Los consumidores no perciben la bajada del IVA | Así quedan los precios en el supermercado

A primera hora de la mañana de este martes, los empleados de los supermercados colocaban las nuevas etiquetas mientras los usuarios hacían la compra. Tal y como anunció el Gobierno antes de que finalizase el año, los productos básicos quedaban exentos de IVA y la pasta y los huevos pasaban del 10% al 5%. Sin embargo, la mayoría de consumidores no ha percibido "ningún cambio".

NOTICIAS RELACIONADAS Primer día de la rebaja del IVA en los supermercados aragoneses

"No he notado nada de nada. Hacen ver que nos dan algo y la realidad es que no. Cada vez es todo más caro. Está siendo horrible. Antes con 55 euros me hacía con todo lo que necesitaba para mi marido y para mí y ahora, adquiriendo lo mismo, necesito 70 euros. Son precios desmesurados", argumenta Benita Puerto, tras hacer la primera compra del año en un supermercado del centro de la capital aragonesa. Tampoco ha percibido cambio del año pasado a este Marcos García, aunque considera que "no es descomunal la subida", "No esperaba ver ningún cambio con la rebaja del IVA. Se lo van a quedar ellos y no se va a repercutir en el consumidor", argumenta.

Por su parte, Alexandra Ventura y Cristina Oriol, que hicieron ayer la compra online en Mercadona, pagaron 30 euros más de lo habitual. "No es más barato, es más caro, que no es lo mismo. De normal nos gastamos 110 euros y este lunes ascendió a 140 euros con los mismos productos", lamentan la dos jóvenes. Ambas denuncian que es injusto que "suba todo menos los sueldos". "Luego nos dicen que por qué no tenemos hijos o por qué no nos compramos casa. Vivimos al día y así es imposible", lamentan.

,Alexandra Ventura y Cristina Oriol posan en la calle Cinco de Marzo de la capital aragonesa. HA

La mayoría de usuarios aseguran que no han percibido cambio porque "se trata de pocos céntimos y el resto de productos han subido". "En el cómputo global, la compra sale más cara. Hay alimentos que han subido mucho no, muchísimo", asegura, indignada, Estefanía López.

Más información Cuándo se cobra el paro y el ERTE en enero de 2023

Los precios en los supermercados

Las etiquetas de la mayoría de los productos de primera necesidad han cambiado en los supermercados. En frutas y verduras, la rebaja del 4% se puede observar en las estanterías. La manzana roja pasa de 1,99 a 1,91 euros, la malla de patatas de 5 kilos de 5,49 a 5,28 euros y el plátano de canarias de 2,65 a 2,39 euros. Lo mismo sucede en el pimiento, que marca 2,84 en vez de 2,95, la judía verde, que pasa de 2,29 los 500 gramos a 2,20 o el calabacín, de 1,99 a 1,91.

Más información El 2023 arranca con subida de pensiones y rebaja del IVA de algunos alimentos

En el pan, sin embargo, hay disparidad. Las barras están un 4% más baratas (de 0,52 a 0,50), pero el de molde familiar está incluso más caro que el año pasado (a final de 2022 costaba 1,39 y ahora ha subido 6 céntimos, hasta 1,45). Los huevos, uno de los productos que más se han encarecido en los últimos meses, también cuentan con nueva etiqueta. De 2,15 los de talla M han pasado a 2,07 y los de tamaño L de 2,35 a 2,26.

Las legumbres también han bajado, pero solo las que se encuentran sin cocinar. Es decir, los botes de garbanzos, lentejas y judías cocidos tienen el mismo precio. Por su parte, el kilo de pasta y de arroz están 6 céntimos más barato: de 1,37 a 1,31 y de 1,45 a 1,39.

En el aceite es donde más se percibe el cambio. El litro de aceite de oliva virgen extra ha pasado de costar 7,99 a 7,59, el aceite normal de 5,99 a 5,72 y el de girasol de 3,85 a 3,68.