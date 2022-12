El proyecto de unión Astún-Candanchú se licitará finalmente a principios de 2023

La unión de las estaciones de Astún y Candanchú mediante una telecabina directa dará finalmente su primer paso administrativo a principios del próximo año con la convocatoria del concurso para la redacción del proyecto. La Mancomunidad del Valle del Aragón tomará las riendas directamente y lanzará la licitación en cuanto reciba los fondos europeos asignados, 8 millones, que le garantizó el Gobierno aragonés a finales de octubre con la firma del convenio.

Los alcaldes son conscientes de que los plazos apremian y van muy justos para cumplir con la UE, que requiere que el primer paquete de inversiones del plan de sostenibilidad turística esté ejecutado a finales de 2024, en el que se ha incluido la unión de estaciones y sendas iniciativas para Daroca y el Matarraña. Por ello, su objetivo es culminar la tramitación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la unión de estaciones, que incluye el propio proyecto de la telecabina y el estudio ambiental, en el plazo de un año para poder iniciar las obras en la primavera de 2024. Si nada se tuerce, entre el verano y el otoño se acometería el tendido de las pilonas y del cableado, de modo que para la siguiente campaña invernal estarían unidas las dos estaciones.

Precisamente este lunes se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la aprobación inicial del PIGA para la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), que empezó su andadura en febrero de este año y cuyos promotora, la inmobiliaria Wilcox a través de Cipsa Norte, no prevé culminar hasta el próximo verano para iniciar las obras en septiembre. Es decir, 19 meses de tramitación que en la Mancomunidad del Valle del Aragón confían en recortar porque la planificación de la telecabina y su construcción es más rápida y sencilla.

Recortar plazos

Su presidente y alcalde de Castiello de Jaca, Álvaro Salesa, indicó este lunes a HERALDO que han avanzado en la preparación de la documentación para la tramitación inicial del PIGA. Esta figura administrativa fue la elegida por el Ejecutivo autonómico para recortar a la mitad los plazos administrativos. La cobertura del PIGA incluirá igualmente la conexión de Astún y Formigal, que en su caso tiene un año más de plazo, hasta finales de 2025.

Salesa aseguró que ultiman la documentación básica, que se ha "demorado" por la necesidad de detallar el punto exacto de inicio y final de la futura telecabina. "Nos han dicho que es necesario para que pueda informar después el Inaga", dijo.

No obstante, subrayó que sin disponer de una consignación presupuestaria no pueden licitar el proyecto y que hasta el momento no han recibido el dinero comprometido, que asciende a los citados 8 millones de los fondos europeos de reconstrucción y a los 3 comprometidos por la Diputación Provincial de Huesca. Además, la DGA garantiza que financiará el resto del dinero necesario para el proyecto y que, a falta de disponer del proyecto de ejecución, se estima que podría suponer otro desembolso de 9 millones.

Para ganar tiempo, la Mancomunidad se han puesto en contacto con empresas para sondear su interés y consultar las estimaciones de los costes. Fuentes del sector indicaron que la redacción del proyecto podría rondar los 130.000 euros y el estudio ambiental, otros 30.000.

La unión se hará mediante una telecabina que en línea recta enlazará los 2,3 kilómetros que distan entre una parcela situada a 450 metros al sur de la pista Reina Sofía de Candanchú y la zona intermedia de Astún, a 2.000 metros, en el entorno de la pista Pastores. Además, se construirá una telesilla para conectar la base de salida de la telecabina con el dominio esquiable de Candanchú.

El proyecto se deberá someter a alegaciones y superar una declaración de impacto ambiental antes de licitar las obras, que podría ser una realidad en plena temporada de esquí 2023-2024. Lo que resulta imposible es que se cumpla los términos del convenio firmado en octubre y publicado ayer en el mismo BOA, que establece la ejecución en 2023.