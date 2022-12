Aliaga advierte a Feijóo de que los pactos corren peligro ante los "ataques" de Azcón

El enfrentamiento entre el PP y el PAR a cuenta de la sentencia que anuló hace dos semanas por irregularidades el congreso aragonesista que reeligió como su líder a Arturo Aliaga se recrudeció este lunes. Y no parece que vaya a parar a tenor del escaso efecto que ha tenido la carta que remitió la semana pasada el también vicepresidente de la DGA al dirigente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtiéndole de que los pactos corren peligro ante los "ataques" de Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza y máximo responsable de los conservadores en Aragón.

Solo unas horas después de que la hiciera pública, la número dos del PP-Aragón, Ana Alós, insistía en reclamar su dimisión por haber "amañado" el cónclave aragonesista y le acusó tanto de "fracturar" su partido al pactar con la izquierda como de estar "completamente sometido a los designios de Lambán".

Aliaga trasladó su malestar a su homólogo del PP, ante el que defiende en una carta remitida el pasado día 5 la "dignidad" de su partido frente a la actitud de Azcón. Afirmó que el líder de los populares aragoneses le ataca de una forma "tramposa" y comete una "agresión" contra su formación al referirse a la crisis aragonesista. Para ello, desveló por la mañana en una entrevista en Radio Zaragoza que hace justo una semana firmó la carta en la que le avisa de que no podrá alcanzar acuerdos con el PP tras las elecciones de mayo si mantiene, añade, "este tono de agresividad a mi persona, a mis alcaldes y al PAR".

"Agresiones" previas

Aliaga recuerda también a Feijóo los acuerdos de gobierno que mantienen ahora en el territorio, tanto en ayuntamientos como en comarcas. Sin ocultar su malestar, insistió en las "agresiones" que, a su juicio, cometieron con antelación otros dos de los líderes autonómicos del PP, el que fuera presidente aragonés Santiago Lanzuela, con el que rompieron tras las elecciones de 1999 para pactar con el socialista Marcelino Iglesias, y Luis María Beamonte. Del mismo modo, pasó al ataque al opinar que Azcón, pendiente de confirmar el anuncio de Feijóo de ser candidato autonómico, "no está capacitado" para ponerse al frente de la DGA.

Ante los periodistas, el presidente del PAR justificó su misiva en los "muchos años de relaciones" que mantiene y ante la "situación compleja y complicada" que se ha generado en Aragón que, añadió, no acierta a entender. "Que me conteste si quiere, pero hay cuestiones que dentro de la caballerosidad política, no caben", subrayó tras incidir en que su partido es pequeño, pero tiene "dignidad".

Lejos de frenar las críticas, el PP-Aragón remitió por la tarde un comunicado para sostener en boca de su secretaria general, Ana Alós, que los problemas del PAR no los han generado los populares y debería dimitir para acabar así su carrera política "con un poco de dignidad". "El problema de Aliaga es haber fracturado su partido por la mitad al gobernar con la izquierda y la extrema izquierda y estar completamente sometido a los designios de Lambán", señaló.

Alós volvió a reclamar su dimisión, como ya hizo el líder autonómico del PP nada más hacerse pública la sentencia que anuló el congreso aragonesista, por "amañar" los resultados con la afiliación en bloque de más de 300 personas, tal y como denunciaron los críticos y les ha dado la razón la Justicia. "No existe ninguna trama contra el PAR, sino una sentencia judicial que evidencia las trampas que se hicieron en el congreso para que Aliaga siga aferrado al poder y a su cargo de vicepresidente de la DGA", sostuvo.

La número dos del PP-Aragón aseveró que el presidente del PAR es libre de escribir a quien quiera, pero le animó a que "invierta mejor su tiempo en explicar a sus militantes y votantes por qué ha desnaturalizado su partido con un pacto que le une a Podemos, CHA y al PSOE de Sánchez y Lambán y que ha convertido a Aragón en una de las comunidades autónomas con los impuestos más elevados y los servicios públicos más deteriorados".

La secretaria general respondió directamente a la amenaza de Aliaga sobre los pactos al sostener que serán los ciudadanos en las urnas "quienes quiten y den razones en las próximas elecciones" sobre la capacidad de los candidatos y la idoneidad de sus proyectos para gobernar.

A la espera del juez

Mientras tanto, los críticos del PAR siguen a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción de Primera Instancia número 18 de Zaragoza tome una decisión sobre su recurso a la convocatoria del congreso extraordinario, adoptada por la ejecutiva elegida tras el cónclave anulado. A este respecto, Arturo Aliaga señaló que si se "echa para atrás" la convocatoria, "habrá que hacer una nueva". Y aclaró que toda esta situación "no va a menoscabar en absoluto" su trabajo al frente de la Consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. "Estoy dispuesto, que quede claro a todos, a cumplir la ley, no a otra cosa", apostilló.