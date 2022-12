Las nevadas provocan atascos en los accesos a Benasque y dejan sin luz al valle de Chistau

La nevada caída este lunes en el Pirineo aragonés está provocando numerosas incidencias en las carreteras. Los principales problemas se han vivido este mediodía en los accesos al valle de Benasque, donde se han quedado atascados turismos, camiones y caravanas, ya que muchos conductores no llevaban ruedas de invierno o cadenas para circular en estas condiciones. La presencia de estos vehículos en la vía ha impedido trabajar a las máquinas quitanieves para despejar la N-260, que ha sufrido importantes retenciones y en algunos momentos se ha hecho intransitable.

Se esperaba que la borrasca Efraín dejara nieve en el Pirineo desde por la mañana. De hecho había un aviso amarillo activado, pero este indicaba que apenas caerían 5 centímetros en torno a 1.600-1.700 metros, subiendo hasta unos 2.200-2.400 metros. La cota de nieve ha sido finalmente más baja (ha caído incluso en Broto, a 905 metros) y la nevada, más intensa, de forma que ha sorprendido a muchos conductores.

Benasque se ha cubierto con un manto blanco en apenas una hora. Y en el valle de Chistau el temporal ha provocado un apagón. Según ha informado Endesa, a las 13.48 se ha producido una avería en la línea de media tensión Bielsa-Plan que afecta a 244 clientes de Plan, Gistaín, San Juan de Plan y Tella. La causa ha sido la caída de un árbol sobre la línea como consecuencia de la nieve. Desde entonces se trabaja para localizar y aislar la avería.

Camiones y coches atascados en los puertos de la N-260 entre Castejón de Sos y Laspaúles. Esther Farré

Las principales afecciones se han producido en los accesos al valle de Benasque. Como el tramo Campo-Seira de la N-260 está cerrado por obras, la circulación se concentra en el desvío por la misma nacional hacia Castejón de Sos y Laspaúles, donde hay dos importantes puertos de alta montaña, Coll de Fades y Coll de la Espina, con muchos problemas de vialidad invernal.

"El problema no ha sido tanto la nieve, aunque es verdad que ha caído más de lo esperado", ha comentado Esther Farré, una conductora que se ha visto atrapada por el atasco, aludiendo a que son zonas habituadas a las condiciones invernales. La clave ha estado en que muchos conductores no llevaban cadenas o neumáticos de invierno. Además, el tráfico es más intenso de lo habitual en esta carretera, que llega a casi 1.500 metros de altitud, debido al corte de la N-260 en Campo.

"Había camiones atravesados y coches sin cadenas parados en las curvas. He llamado al 112 para que avisaran a la Guardia Civil porque era peligroso", ha añadido esta usuaria de la vía, que ha tardado una hora y media en hacer un recorrido que habitualmente es de 20 minutos. "Concienciarse por favor. No se puede circular con nieve sin neumáticos de nieve o cadenas si no tiene tracción. Es un peligro para todos", ha advertido.

Las incidencias por la nieve se han generalizado a mediodía a casi todo el Pirineo. La Dirección General de Tráfico prohíbe desde las tres de la tarde el paso de camiones y obliga a usar cadenas o neumáticos de invierno en 30 kilómetros de la N-260, entre Castejón de Sos y el municipio leridano de Vilaller. Otras carreteras de la provincia de Huesca también se están viendo afectadas por las restricciones que impone la nieve, como la A-2611, en Bielsa, y la A-2609, en Salinas. También la N-260a, en Broto; la A-139, en Benasque; la A-2606, en el Pueyo de Jaca; y la A-136, desde Lanuza a la frontera del Portalet. Asimismo se recomienda circular con precaución en la N-260, a la altura de Fiscal; la A-138, desde Salinas a Chisagüés; y la A-2617, de Benasque a Cerler,

