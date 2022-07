Lambán "La agroalimentación va camino de convertirse en el sector estratégico más importante de Aragón"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha sostenido que la agroalimentación "va camino de convertirse en el sector estratégico más importante de la comunidad autónoma" y el que tenga "más peso en el Producto Interior Bruto y también en el empleo". En estos momentos, representa el 10 por ciento del PIB y alrededor del 12 por ciento del empleo.

Lambán se ha pronunciado así con motivo de su participación en la presentación del proyecto oleoturístico 'Almazaras del Moncayo', que se ha desarrollado en el Monasterio de Veruela, organizado por el Consejo Regulador Denominación de Origen Aceite Sierra del Moncayo.

Ha recordado que el Gobierno de Aragón promovió un foro, cuyas conclusiones recibieron por título 'Aragón, de granero a despensa', que plantean "como gran objetivo un cambio de orientación del componente fundamental de nuestra alimentación" para de ser "simples productores de materias primas a ser elaboradores y comercializadores de nuestros propios productos".

Lambán ha estimado que, a causa de la guerra en Ucrania, los europeos "nos hemos dado cuenta de que tenemos que tender a la soberanía energética, a la soberanía industrial y también a la soberanía alimentaria". Y, para eso, "producir más y mejores alimentos", cuyo destino sería, primero, "resolver nuestros problemas" y, segundo, "los de otras partes del mundo". En este contexto, Aragón es "relevante" porque "somos una comunidad autónoma exportadora de productos alimentarios".

A partir de este foro, ha continuado el presidente aragonés, se han propuesto distintas líneas de actuación, "compartidas por todos los interlocutores que intervienen en el proceso", tras constatar "la relevancia que en el mundo de la agroalimentación tiene la ganadería y, particularmente, la ganadería intensiva".

Asimismo, en ese foro se inició en la importancia "desde el punto de vista del prestigio y la reputación, que tienen los productos de calidad diferenciada y la necesidad de la Administración de apoyarlos y uno de ellos es el aceite, sin ningún tipo de dudas".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha agregado que una de las Denominaciones de Origen Protegidas más importantes "y que mejor está trabajando" la de Sierra del Moncayo, "que lo vienen haciendo bien desde hace muchos años" y "van superándose", como ocurre con el nuevo proyecto de óleoturismo, 'Almazaras del Moncayo', "que me parece francamente interesante".

Según ha dicho, ya en otras zonas de Aragón han tratado de vincular turismo con la alimentación de calidad y a esta iniciativa "le auguro mucho éxito porque ellos son buenos productores y buenos vendedores de su producto y, además, tienen un marco incomparable para vincularlo a la promoción de su producto, el Moncayo, la ciudad de Tarazona y, particularmente, este Monasterio de Veruela, donde ellos desde hace muchos años tienen ubicado su centro exposiciones".

A colación, se ha referido al Parador que está previsto en la parte barroca del Monasterio de Veruela. "Hay que esperar que, de una vez por todas", y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, "me daba el otro día buenas esperanzas en ese sentido, se abra el Parador".

Al respecto ha apuntado que habló hace unos días con la ministra y le comentó "que unas obras que quedaban por terminar habían quedado desiertas", pero que las van a realizar "con una empresa pública para aliviar trámites y tratar de hacerlo con la mayor velocidad posible".

Presentación en el Monasterio de Veruela DGA

"Me consta que la ministra Reyes Maroto tiene mucho interés, ha estado aquí, conoce el monasterio", ha abundado Lambán, que ha reconocido que ya hace 17 años "que dijimos que íbamos a abrir" el Parador, un proyecto que supuso un "empeño" por su parte cuando él fue presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Lambán ha recordado que en 2004 anunció su apertura para 2008 y por eso, "a estas alturas", ha evitado hacer "pronósticos" porque "he cometido tantos deslices y tantos errores que no me atrevo a hacer ninguno". Ha añadido que este proyecto ha sufrido un "sinfín de problemas", y ahora existe un encarecimiento de los materiales de construcción, para confiar en que prácticamente no quede "nada" para que el Parador se pueda abrir.

A su entender, la labor de promoción que realiza la DO Aceite Sierra del Moncayo "se verá reforzada por el Parador y diría que a la inversa, el Parador se verá reforzado por el patrimonio y por atractivos tan importantes como los que le presta la Denominación de Origen y toda su actividad".

Tras el parón de la pandemia, que impidió lanzar al mercado este paquete turístico, la D.O.P Sierra del Moncayo lanzará el próximo mes de septiembre el nuevo concepto promocional estructurado en visitas guiadas, en el que están involucradas las cuatro almazaras, aunque son cinco socios en la Denominación, pero uno no tiene almazara.

En total, se ofrecerán ocho iniciativas entre las que destacan las visitas temáticas a las almazaras, desde la producción a la degustación con expertos molineros; senderismo interpretativo entre olivares centenarios, una experiencia en el paisaje de la Sierra del Moncayo; un Tour nocturno por Tarazona, con experiencia gastronómica y una incursión en las tres culturas de la ciudad; la visita al Monasterio de Veruela, centro de interpretación del AOVE y productos de la zona; y experiencias gastronómicas 'a tu aire' con maridaje del aceite y otros productos de la Sierra.

La Denominación de Origen Sierra del Moncayo reconoce las variedades Empeltre, Arbequina, Negral, Verdial y Royal. Sus socios son las Cooperativas Nuestra Señora del Pilar, Santo Cristo de Magallón, Sociedad Cooperativa Agrícola de Borja, Aceites Ambel SL y Sociedad Cooperativa Agraria San Atilano.