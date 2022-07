La Universidad de Zaragoza adelanta el horario de varios grados para acabar antes y poder ahorrar energía

El coste de la energía continúa por las nubes y, para intentar que las cuentas de la Universidad de Zaragoza cuadren lo mejor posible, se ha apostado por adelantar el horario lectivo de varias titulaciones con el fin de tener el menor número de aulas ocupadas durante las últimas horas del día.

Con esta medida se pretende que la mayoría de los edificios ya no tengan clases más allá de las 20.00 y se pueda adelantar el cierre de algunas instalaciones, aunque todavía no se ha determinado cuáles serán las afectadas ni en qué horario estarán finalmente abiertas. Y, pese a las dudas presentadas por los estudiantes, fuentes del campus universitarios recordaron tras la publicación de los nuevos horarios que no se ha eliminado el turno de tarde. Ya lo había advertido el propio rector, José Antonio Mayoral, en las últimas semanas. Siempre ha defendido que se «optimizarían horarios», adaptándose a las necesidades de cada centro, pero que ello no implicaría que la Universidad cerrara por las tardes.

En la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) se ha procurado que las clases finalicen antes de las 19.00, según confirmó un docente. Sin embargo, debido a la gran cantidad de grados que se ofertan y la disponibilidad de recursos, además de otros condicionantes, no se ha logrado en todas las titulaciones, por lo que seguirá habiendo alumnos que no terminen hasta las 20.00.

En Ciencias también se ha procurado que no haya clases o prácticas más allá de las 21.00. Así, los alumnos del grupo A de Cartografía geológica, que se imparte en 3º de Geología, los miércoles tendrán clase de 17.00 a 19.00 en lugar de 18.00 a 21.00. Y para compensar esa hora que les falta, el jueves irán de 8.00 a 12.00 en lugar de 9.00 a 12.00. Esta tónica se repite en varias asignaturas y titulaciones de esta facultad, que cuenta con un gran uso de laboratorios, lo que dificulta todavía más el engranaje entre las horas teóricas y las prácticas de los diferentes grupos.

En Derecho, dentro de las medidas de ahorro energético, la docencia del viernes por la tarde se ha concentrado de 15.15 a 19.15, mientras que en el resto de días se mantiene en el horario habitual, según se recoge en la información facilitada a los estudiantes. Por su parte, las clases del programa conjunto de Derecho y Administración y Dirección de Empresas se impartirán de 8.00 a 14.00, para «armonizarlo» con la docencia de mañanas de la Facultad de Economía y Empresa.

Un 11% de ahorro en junio

Más allá, de esta reorganización horaria, el campus público también ha apostado por otras medidas como iluminar solo un tercio de los pasillos y las zonas comunes, desconectar los termos eléctricos de los edificios –a excepción de las duchas de personal–, no encender al aire acondicionado en julio ni agosto y limitarlo a días de alerta por temperaturas –o mínimas por encima de 18 grados y máximas de más de 34 durante tres días consecutivos– en junio y septiembre, entre otras. Con ellas, apuntaron fuentes de la Universidad de Zaragoza, se consiguió bajar un 11% el consumo en junio, a pesar de la ola de calor que hubo en la Comunidad. La reducción de días en los que la calefacción estaba encendida supuso durante el curso pasado una oleada de críticas a través de las redes sociales. Eso sí, cumplió con su objetivo: hacer menguar la factura de la electricidad y la del gas. En abril la primera bajó un 27%, mientras que la segunda fue un 67% menor.