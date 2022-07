Cómo acceder a las Becas Talento 4.0 y cursar un máster de alto nivel en ESIC

Ya se pueden solicitar las Becas Talento 4.0, una iniciativa de ESIC, junto a HERALDO e Ibercaja, que financia el acceso a dos de las titulaciones de máster que imparte este centro universitario: el Master in International Business (MIB) y el Máster en Dirección Financiera (MDF). Ambos programas buscan formar en competencias directivas y desempeñar con éxito las funciones del área de especialización del programa. Por este motivo son en formato ‘executive’, para compatibilizar con prácticas o jornada laboral.

El objetivo de estas becas es fomentar, potenciar y profesionalizar la función internacional o financiera en las empresas aragonesas. Para ello, se ofrece una bolsa de 100.000 euros, que se irá concediendo a aquellos candidatos que superen el proceso de admisión de ESIC, y se cubrirán por riguroso orden de matriculación. Están dirigidas a alumnos recién egresados de la universidad y profesionales en activo o desempleo que desarrollen su actividad en estas áreas.

El Master in International Business se cursa íntegramente en inglés y ofrece la posibilidad de realizar una estancia en la Universidad de Shanghái. Por su parte, el máster en Dirección Financiera ocupa la primera posición en el Value for Money en Máster en Finanzas en España y Europa y el segundo puesto a nivel mundial.

Requisitos

En el caso del Master in International Business, cuyo importe es de 14.500 euros, los interesados podrán beneficiarse de una beca de hasta el 50% (excluyendo matrícula), sumando los porcentajes de descuento de los tres ítems. En el caso de los egresados de la universidad, se valorará el expediente académico, el nivel de inglés y el nivel de otro idioma. Si quienes desean acceder al máster son profesionales del sector de la exportación, se tendrán en cuenta también los idiomas y si la persona se encuentra en activo o en situación de desemplo.

Los mismos requisitos y condiciones se dan en el Máster en Dirección Financiera, cuyo coste es de 12.400 euros. En ambas titulaciones, en el proceso de admisión se evaluarán las competencias del candidato que demandan las empresas actuales, pudiéndose otorgar otras becas adicionales.