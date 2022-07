Tres jóvenes enfermeras, de la Universidad al mercado laboral sin tiempo para vacaciones

Hace solo unas semanas estaban en la Universidad y hoy ya están trabajando en centros de salud y hospitales de Aragón. Julia, Carmen e Inés son tres jóvenes aragonesas que han terminado Enfermería este curso y que se acaban de incorporar al mercado laboral con contratos de verano. Su historia es similar a la de muchos profesionales que han empezado a trabajar ahora. Refuerzan el sistema en un momento en el que se producen muchas vacantes por las vacaciones del personal y por las numerosas bajas que aumentan por la pandemia de covid.

La joven Julia Miguel Chueca conocía los quirófanos del Hospital Infantil gracias a unas prácticas que hizo en tercero. Y, cuando terminó en la Universidad San Jorge, pudo elegir este destino, donde se incorporó a mediados de junio. Y allí estará hasta la primera quincena de octubre. Esta enfermera reconoce que la "falta de personal se nota muchísimo", por lo que "todas las manos son necesarias porque en cualquier momento se complica". "En cuanto te apuntas en la bolsa, te llaman. Trabajo hay de sobra", afirma. En su caso, este oficio es "vocacional". Ni la pandemia, que le pilló en medio de su formación, la desanimó, a pesar de la carga de trabajo: "Cuando eliges Enfermería, sabes a lo que te puedes enfrentar, es parte del trabajo". En su nuevo puesto hará turnos:"Estoy a gusto y me adapto a todo". "Hay muchas cosas que aprender en poco tiempo". Es distinto a estar en prácticas:"Ahora tengo más responsabilidad".

Una opinión que comparte Carmen Marchand, que tan solo tardó dos semanas desde que acabó Enfermería en la San Jorge hasta que se incorporó a trabajar al Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. Según recuerda, hizo prácticas en el servicio de Psiquiatría Infantil en el último curso de formación y le gustó la experiencia para encaminar su carrera profesional en ese ámbito. En su caso, eligió esta carrera también por vocación:"Me gusta mucho estar en contacto con las personas, es uno de los trabajos más humanos que hay. Al final todos estamos en contacto, si podemos ayudar en primera línea, mejor".

Su contrato finaliza, cuenta, el 16 de octubre. "Después volveré a apuntarme en la bolsa y surgirán nuevos contratos". En su opinión, "Enfermería es de los trabajos que considero que más se están necesitando hoy en día".

Gracias a la contratación de las recién egresadas de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad San Jorge se consigue cobertura para afrontar la actividad veraniega. Desde el pasado 1 de junio el Salud ha formalizado casi 300 contratos en Enfermería, unos 60 de ellos en Atención Primaria, fundamentalmente de graduados apuntados a la bolsa.

Inés Jarque trabaja este verano en el centro de salud de Biescas. En principio, relata, estará en este ambulatorio en julio y agosto. Son fechas, además, de "mucha afluencia" de visitantes: "El Valle de Tena es muy turístico y con la pandemia la gente tiene ganas de salir y se multiplica la población". El trabajo, asegura, supone un "reto y una gran responsabilidad", pero "también hay que valorarse a una misma": "Estoy preparada y para eso me he formado". "Tengo ganas de aprender porque me voy a enfrentar a diferentes situaciones clínicas". Para esta joven enfermera, el mundo rural "enriquece mucho". Considera, sin embargo, negativa la noticia del cierre de los puntos de atención continuada de Canfranc y Escarrilla en verano, cuando la población de esas zonas se multiplica, dice.