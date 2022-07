Los expertos no ven apropiado poner a los mayores de 60 ya la cuarta dosis de covid como pide Europa

La Comisión Europea y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) urgieron este lunes a inocular ya la cuarta dosis de la vacuna contra la covid a los mayores de 60 años ante la actual ola de contagios, pero los expertos aragoneses no consideran que ahora sea el momento adecuado, teniendo en cuenta que en septiembre está previsto que lleguen las inyecciones adaptadas a la variante ómicron. "Esta medida llega tarde. Deberían haberles vacunado en abril, ya que habían pasado seis meses desde la inyección anterior", apuntó Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario de la Universidad de Zaragoza.

Insistió en que inmunizarles ahora "no tendría mucho sentido", dado que la quinta dosis se podría con solo tres o cuatro meses de diferencia. "Si se les inocula ahora, en otoño no habrían pasado los cinco o seis meses necesarios para ponerles la siguiente", enfatizó Inmaculada Cuesta, perteneciente al grupo que elaboró la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad. Y es precisamente para entonces cuando la EMA prevé que se autorice la inmunización con las vacunas adaptadas a las nuevas cepas.

"Ofrecerán una protección más específica a las variantes que circulan actualmente", especificó. En estos momentos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el 82,3% de los casos analizados en Aragón corresponden a las variantes BA.4 y BA.5 de ómicron, que parece que tienen una mayor transmisibilidad, aunque no aumenta la gravedad.

Por ello, Cuesta incidió en que el escenario actual "no tiene nada que ver" con el que existía antes de la campaña de vacunación. "Hay muchos menos casos graves y fallecimientos, aunque la transmisión es muy alta", explicó. El último dictamen de la Ponencia de Salud Pública determinó la vacunación en otoño de los mayores de 80 años y las personas que viven en residencias. Y así se seguirá en Aragón, según detallaron desde el Departamento de Sanidad.

Cuesta recordó la importancia de completar las pautas de vacunación y de que aquellos que no han recibido ninguna dosis se animen a hacerlo, ya que es fundamental para "prevenir complicaciones de gravedad". Asimismo, insistió en la importancia de mantener la distancia de seguridad, el lavado de manos y, especialmente, el uso de la mascarilla en interiores. "Si uno tiene síntomas es fundamental evitar el contacto directo con otros", recordó.

Presión asistencial

Ante este incremento de casos, en el que solo se conoce "la punta del iceberg" puesto que ya no se hace un seguimiento de los positivos, Cuesta recalcó que lo que más preocupa es que la "asistencia sanitaria se vuelva a ver otra vez comprometida". Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), reconoció que hay "más trabajo" debido al aumento de casos, las vacaciones de los profesionales y el volumen de sanitarios de baja tras contagiarse, que rozaría los 800 en toda la Comunidad. No obstante, enfatizó, no existe el "agobio burocrático" de otras oleadas. "Se llega hasta donde se puede llegar, pero hay mucho cansancio acumulado", apuntó, al tiempo que lamentó que no se haya abordado "una vez por todas" cómo se va a gestionar la Atención Primaria en las sucesivas olas.

Señaló que ahora se notifican muchos menos positivos y que algunos lo hacen después de haberlo pasado "simplemente para que conste a efectos de la vacunación". En estos momentos, subrayó, hay personas que enfermaron en enero y ahora lo han vuelto a pasar. "Estamos en un escenario de incertidumbre", apuntó.