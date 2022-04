Redoblar al ritmo de 'Aquí no hay quien viva' y de Mecano

Estás en la acera viendo una procesión y, de repente, los baquetazos, redobles y mazazos te trasladan a otro contexto muy diferente. La música te suena de algo, pero para nada se relaciona con una marcha de Semana Santa. Así es, puede ser que se trate de la cabecera de 'Aquí no hay quién viva', de 'Farmacia de Guardia' o de 'La pantera rosa'. Por ejemplo, esas son algunas de las marchas que toca Jesús de la Humillación. Otras cofradías también marcan las sintonías de 'Curro Jiménez' o de 'Bonanza'.

Series de televisión, dibujos animados, anuncios o éxitos de diferentes estilos musicales integran el repertorio de las secciones de instrumentos. De los parches de los tambores, bombos y timbales de la cofradía del Descendimiento sale la pegadiza canción de 'El Gordo y el Flaco' o 'Gladiator'. También fragmentos de las bandas sonoras de 'Los miserables' o del 'Rey León' suenan estos días por las calles de la capital aragonesa.

'El hombre y la Tierra' o un tema de Coldplay

se versionan en dos marchas de la Dolorosa

Los programas de televisión son otra fuente de inspiración para los cofrades a la hora de componer marchas, como la música de 'El hombre y la tierra', de Félix Rodríguez de la Fuente. La música original es obra del turolense Antón García Abril. Hasta los videojuegos pueden ser musa. "Hace unos años saqué la marcha de entrada al Encuentro con Jesús Camino del Calvario y el inicio era la musiquita de un videojuego", recuerda Jesús Andrés, jefe de tambores de la Dolorosa.

Ricardo Navarro o Jorge Gracia, expertos cofrades de Zaragoza, enumeran también diferentes grupos de música y cantantes. A Mecano puede canturrear el público de la Exaltación de la Santa Cruz: "Este cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa". A la lista se añaden versiones de Freddie Mercury o Coldplay —con 'Matri' de la Dolorosa—. Precisamente, esta hermandad celebra su 500 aniversario con una nueva: 'V Centenario'. "La última parte, es una adaptación de la marcha fúnebre de Chopin", explican desde la sección de instrumentos. Hasta la partitura de 'El Cascanueces op.71' se ha convertido en marcha de Semana Santa. "También está la canción de 'All you love, baby', que tiene muchas versiones", añade Andrés. Un anuncio de perfume de hace décadas, que apenas fue famoso, es otro ejemplo.

Los estilos en los que se han inspirado son de lo más variado, desde el charlestón, a vals, pasando por swing, tangos o boleros. "Carmina Burana", coinciden Navarro y Gracia. Y, cómo no, las jotas. Los acordes aragoneses son utilizados durante varios momentos de las procesiones, es el caso del Prendimiento o el Descendimiento.

Los concursos y exaltaciones de instrumentos son la cuna de algunas de estas combinaciones. "En la exaltación infantil de este año se pudo escuchar la sintonía del Inspector Gadget y otros años también Bob Esponja", recuerda Andrés. "Es una forma de fomentar el tambor entre los más pequeños", señala este jefe de tambores.

Las marchas inspiradas en canciones que nada tienen que ver con la Semana Santa, no solo es cosa de tambores, bombos y timbales. La cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén toca con sus azules carracas 'Chocolate con café' cada Domingo de Ramos. Detrás de estos ritmos hay horas y horas de trabajo de los creadores. Con empeño y dedicación transforman cualquier ritmo en un rezo que es redoble.

Más allá de los sonidos, algunos nombres de marchas son de lo más curioso. 'Rasputín', 'Americana' o 'Pitufa' de la hermandad de Cristo Resucitado, 'Churchill' se puede escuchar de mano de la Institución de la Sagrada Eucaristía. Un cóctel se podría hacer con 'La piña' de la Exaltación y 'La gamba' de Jesús Nazareno.