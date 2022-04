La ceguera no impide percibir la Semana Santa: "He vuelto a tener su recuerdo"

Marinieves desliza sus manos por el busto de San Joaquín, que procesiona a los pies de la Dolorosa por las calles de Zaragoza. Pasa sus índices, corazón y anular por el rostro, por la poblada barba, el ondulado pelo y por el brocado manto. "Tiene los ojos cerrados y los brazos cruzados", le cuenta su guía. "Está muy logrado", asentía mientras bajaba del altar de San Cayetano.

Marinieves Casas, a quien le acompaña la ceguera desde los 19 años, participaba por primera vez en 'Ver la Pasión con los dedos', organizada por la Asociación para el Estudio de la Semana Santa desde hace varios años. Junto a Marinieves, varias decenas de miembros de la ONCE han descubierto cómo son dos imágenes de la Semana Santa zaragozana a través del tacto. Como ha señalado Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE, no borran del vocabulario la palabra "ver".

"Aunque te cuenten cómo son, no es lo mismo. Las emociones no se pueden transmitir"

Tras higienizarse las manos –con la precaución de no dañar la superficie-, han comenzado a tocar las tallas. "Aunque te cuenten cómo son, no es lo mismo. Las emociones no se pueden transmitir -ha comentado Marinieves tras haber palpado el busto de San Joaquín-. Pero la imaginación también juega un papel importante". En su caso, no conocía esta imagen, porque nunca antes se la habían mencionado.

Marinieves Casas, ante el busto de San Joaquín. Oliver Duch

Tras haber tocado a San Joaquín, han repetido lo propio con la Virgen de los Dolores, de la misma hermandad que este año celebra los 500 años de su fundación. "¿Está sentada, no?", preguntaba Marinieves justo antes, en base a una estampa que recordaba. Con sorpresa descubría que no, que está de pie y que es más alta que la media.

Esta talla bien la conoce Irene, porque es hermana de la cofradía, pero hace años que no la puede ver a causa de su pérdida de visión. "Siempre tengo presente su imagen, pero llevaba muchos años sin poder verla. He vuelto a tener su recuerdo", ha reconocido muy emocionada y bajo la mirada de Sirly, su perra guía. "La ceguera me ha quitado muchas cosas, pero me ha dado privilegios como este", ha añadido.

Irene con su perra Sirly, en San Cayetano. Oliver Duch

El cupón del 12 de abril

El busto de San Joaquín realizado a carboncillo es el protagonista del cupón de la ONCE que se sorteará el próximo 12 de abril, con motivo del quinto aniversario de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores. Otro de los detalles que se muestra en el boleto es una de las guirnaldas que cuelgan de la carroza de la Virgen y en el otro extremo aparece el anagrama de la hermandad. El diseño ha sido obra de la diseñadora zaragozana María Caudevilla Bernal, tal y como ha explicado Fernando Saldaña, decano de la Dolorosa. Este gesto se repite desde hace años con el impulso de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, presidida por Ricardo Navarro.

En total, se repartirán 5 millones y medio de iguales de manos de los 20.000 vendedores. "En Aragón, en las tres capitales de provincia, tenemos 330 terceroles", han mencionado en la presentación, como guiño a las personas que antiguamente portaban los pasos de la Semana Santa. Uno de ellos es Félix Castillón, que ya lucía los cupones en su chaleco. "Esta es una forma de que todo el mundo sepa que algo pasa en Zaragoza llegado el Miércoles Santo y que la ciudad de tiñe de negro y plata", ha dicho Castillón, en honor al poema que se reproduce antes de la procesión de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores.