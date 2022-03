María Riol: "Somos pocas, pero capacitadas para ser maquinistas"

¿A qué edad supo que quería ser maquinista?

Me presenté con 25 años a la oposición.

¿Fue casual o lo tenía claro?

Fue casual, me explicó un amigo cómo funcionaba, me convencían las opciones y me presenté.

¿Qué hace una ingeniera aeroespacial conduciendo trenes?

Es una salida laboral alternativa que muy poca gente conoce y que está muy bien. Y tengo compañeros muy preparados.

¿Por qué solo hay cuatro mujeres entre 87 maquinistas?

No solo es una cuestión que afecte a Aragón, sino a toda España. Este trabajo está muy poco extendido entre las mujeres.

¿Se ha sentido algún vez discriminada respecto a sus compañeros de Renfe?

No, estoy como en casa y me tratan como a una hija.

¿Sería partidaria de incentivar el fichaje de maquinistas?

Sí, sin niguna duda. Estamos totalmente capacitadas para hacer el mismo trabajo que hacen ellos. Y ahora no es un trabajo físico.

¿A qué responde que haya menos mujeres?

A que es un trabajo que no se da a conocer, salvo que tengas algún conocido o te interese mucho. Tienes que indagar bastante para saber cómo entrar de maquinista en Renfe o en cualquier compañía.

¿Fue su primera opción profesional o intentó ejercer antes como ingeniera?

Llevaba diez años trabajando en tiendas de ropa y bares. Intenté trabajar como ingeniera aeroespacial, pero las condiciones de trabajo eran pésimas. Ganaba más como dependienta 30 horas a la semana que con lo que me ofrecían en Airbus como ingeniera a jornada completa.

¿Se puede conciliar a los mandos de un tren?

Yo creo que sí, aunque es evidente que te tienes que organizar porque careces de un horario fijo, los turnos son rotatorios y duermes fuera de casa. Pero se puede conciliar perfectamente. Mi pareja vive en León, yo voy allí y él viene aquí.

Lleva trenes regionales y cercanías, ¿aspira a conducir el AVE?

En esta residencia (destino), no, porque me gusta lo que hago. Soy de León y cuando vuelva allí sí pediré el AVE por probar otra modalidad diferente, pero somos los mismos maquinistas.

¿Solo les diferencia la velocidad a la que trabajan?

Solo hay que tener la habilitación.

Ha recorrido todo Aragón en tren. ¿Cuál es su línea preferida?

A nivel paisajístico, la de Canfranc, porque es la más bonita y original. Además, su bloqueo es diferente, están los factores de circulación, te pitan... Es un tipo de línea que está desapareciendo en toda España. Y a nivel ferroviario, la que más me gusta es la de Lérida porque es en la que más velocidad coges (hasta 160 km/h), menos paradas tienes y más cómoda resulta.

Entonces, estará deseando coger los mandos de un AVE.

Me parece un poco aburrido.

¿Por estar muy automatizado?

Sí.

¿En los regionales hay mucho más factor humano?

Sí, esto es conducción artesanal.

¿Por qué lo dice?

No hay velocidad prefijada, tenemos que ir acelerando y frenando para mantener la velocidad e ir reconociendo las señales al estar dotadas las líneas de ASFA (el sistema de control de tráfico).

Se corta el túnel de Goya todo un día y solo afecta a 1.300 viajeros. ¿Qué haría para atraer usuarios a los cercanías y regionales?

Poner más frecuencias y cuadrar los horarios a las necesidades de la gente, para que los puedan coger para ir y volver del trabajo.

Tres compañías compitiendo por el AVE en España. ¿El ferrocarril es un empleo de futuro?

Sí y no. Las líneas tienen una capacidad y no pueden meter todos los trenes que quieran. Ahora será un buen momento para que entre un montón de gente, pero una vez que se llenen las vías, no podrá haber más circulaciones. Llegará un punto en el que se cerrará la oferta de empleo para unos años.

Pero surcos para el tráfico ferroviario hay muchos más de los que hay ocupados en la actualidad y están previstos con las nuevas compañías.

Sí, pero solo quieren circular cuando hay demanda alta.

¿Y es un buen momento para que las mujeres entren en el mundo ferroviario?

Sí. Ahora se van a jubilar un montón de ferroviarios, van a llegar nuevas empresas y es momento para que se incorporen mujeres.

¿Se lo recomendaría?

Sin problema ninguno.