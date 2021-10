La crisis de suministro y de materias primas afecta ya a la llegada a Aragón de productos para Navidad

Trabajando a contrarreloj para que falte el menor número de marcas posible. En eso están fabricantes y distribuidores de todo tipo de productos desde frigoríficos a coches o juguetes ante la crisis de suministro y escasez de materias primas que sufren. Lidiando por hacerse un hueco en los fletes marítimos o encontrar la pieza o materia prima que les falta. Así está la mayoría, aunque a muchos haber hecho una planificación adelantada les ha permitido tener surtido.

Veinte meses después del parón abrupto que supuso la pandemia, los desequilibrios y roturas en la cadena de suministro a nivel global persisten. La mayor demanda, muy concentrada en pocos días por la llegada de la Navidad, tampoco ayuda a desatascar unas cadenas logísticas que unían Asia con el resto del mundo y que ahora sufren cuellos de botella y retrasos al no dar abasto para todas las mercancías que han de servir.

El juguete es uno de los sectores más afectados ya que el 60% o 70% del producto procede de China. «El consumidor no lo va a notar. Se trabaja con mucha anticipación y antes de julio, el 60% de lo que se importa –materias primas, componentes o juguete terminado– estaba hecho para poder, de septiembre a octubre, tener los juguetes en tienda. Lo único que puede estar comprometido es la reposición de algún producto que se ponga de moda», afirma José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes.

«Somos la segunda industria en juguete de Europa después de Alemania y de los 1.600 millones que factura el sector, el 40%, 600 millones van a la exportación». Por eso, dice Pastor, están sufriendo «los retrasos de hasta ocho o nueve semanas en los barcos, la falta de espacio que hace que muchas veces tu producto se quede en el puerto o la subida del 500% en las tarifas de los fletes».

«Agosto y septiembre han sido horrorosos, peleándonos por poder traer los chips que necesitamos para algunos juguetes y soportando unos costes de los fletes desde China y Taiwan que se han multiplicado por cuatro», reconoce Carmen Torralba, de Cefa Toys, de las pocas empresas aragonesas que aún fabrica juguetes como el ‘Funny Sunny’, una lámpara interaciva o el ‘Insecticefa plus’, hecho del todo en Aragón. «Recomendamos a los clientes que adelanten las compras, igual que nos hemos anticipado», pide, tras «haber hecho lo posible y lo imposible para tener en los hipermercados la mayoría de nuestros juguetes».

«En los productos para niños que lleven electrónica puede haber retrasos, pero en los tradicionales, si falta alguno, serán casos muy puntuales», afirma Fernando Pérez, director en España de NPD, empresa estadounidense de investigación de mercado.

«No va a faltar de nada. Vamos a poder brindar. No se ha acabado la ginebra ni el whisky sino que algunas marcas han tenido problemas de suministro», explica Bosco Torremocha, director ejecutivo de la Federación Española de bebidas espirituosas, que recuerda que este país cuenta con 3.800 centros de producción y es líder en licores y brandy y segundo en whisky, solo por detrás de Irlanda. «Eso sí, cuatro de cada diez botellas que producimos se exportan y se trabaja para servir a tiempo los pedidos. Esta es una crisis internacional mundial de aprovisionamiento de materias primas y transporte, que está afectando a todos los sectores», destaca.

«Si tienes un pico de pedidos muy concentrado en unas fechas y el ocio nocturno y hostelería, que consumen 7 de cada diez botellas, acaban de reabrir, se producen roturas puntuales de stock». Desde Veralia, fabricante de vidrio, explican que «hay tensiones puntuales en el mercado por exceso de demanda», pero «la capacidad de los hornos es la que es y están sin parar 365 días para hacer 19 millones de envases al día en España».

«Estas navidades la gente tendrá que conformarse con lo que haya, no con lo que quieran. Las novedades no van a salir», reconoce Antonio Tornos, gerente de Electrodomésticos Tornos y presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), que confiesa «tener que buscarse la vida para encontrar lavavajillas de 45 centímetros, televisores pequeños o frigoríficos de alta eficiencia» para los que los plazos de entrega son de hasta 6 o 7 meses.

En previsión de que el gas continúe su escalada, Tornos está haciendo ya acopio de estufas de butano. «El comercio tradicional lo que hace es dar alternativas al cliente y si no encuentra la nevera que busca, le ofrece otra». El problema, en su opinión, es «el desajuste entre la alta demanda y la oferta insuficiente por el parón que supuso la pandemia y que ha provocado escasez de materiales como el aluminio o la madera».

Encarecimiento del precio

Un desabastecimiento que, según Tornos, se está dejando sentir en los precios: «En algunas marcas de electrodomésticos las subidas son del 10% al 20%». Y de la electrónica, prefiere no hablar. «Conseguí dos Playstation 5, de Sony, y me las quitaron de las manos. Con algunos móviles de Samsung pasa lo mismo. No hay». En su caso, lo que hace es «comprar lo que llega y al precio que sea para tener mercancía y dar servicio».

La dirección de BSH reconoce que «el cobre y el acero han llegado a duplicar su precio y que sumado al encarecimiento de los costes logísticos y de componentes electrónicos» les ha llevado a «trasladar, aunque de forma parcial, una parte de estos costes al precio tarifa de sus productos».

«Desde el verano se está notando la falta de papel estucado y cartoncillo en las imprentas y eso está conllevando retrasos en encuadernaciones de libros y álbumes», reconoce Santiago Retortillo, presidente de la Asociación empresarial de artes gráficas, Papel y Manipulados de Aragón.

También el sector del mueble se resiente: «La oferta global de Ikea sigue siendo la misma, pero la disponibilidad de nuestros productos puede variar entre los distintos mercados e incluso entre las distintas tiendas de un mismo país», reconocen desde el gigante sueco, centrado en asegurar la disponibilidad de los productos que más vende y los de temporada. Además, aseguran «estar explorando oportunidades para aumentar su oferta de productos procedentes de Europa».

Retraso de hasta ocho meses en coches, motos y bicicletas

«Son las marcas europeas las que más están acusando la falta de semiconductores. De Hyundai y Kia, sí tenemos coches que vender», indica Javier Iribarren, del concesionario Carza Peugeot, pero en algunos de PSA «como el más grande, el Peugeot 5008, estamos dando plazos al cliente para dentro de 4 o 5 meses».

«Ahora estamos todas las marcas con problemas de suministro de determinados modelos o equipamientos opcionales», añade Santiago Pinilla, jefe de ventas de Ágreda Automóvil. «Hay retrasos. Es un mal común como pasa en otros sectores», añade, y pone el ejemplo de la bicicleta de marca alemana que se ha comprado.:«Ha costado cuatro meses que me llegue». En vehículo industrial, dice, parece que hay menos problema porque las empresas suelen adelantar las compras.

«La afectación es en casi todos los modelos. Viene por la crisis mundial de escasez de semiconductores, lo que hace que el plazo de entrega se alargue hasta ocho meses en algún modelo como el Mercedes Benz GLA. Es grave. Toda la indutria está igual salvo las marcas coreanas. Apenas hay stock», apunta Enrique Aguilar, jefe de ventas de turismos de Ágreda.

«Hay listas de espera en bicicletas, ciclomotores y motos. En algunos modelos de Harley Davidson es hasta de nueve meses», indica Alejandro Marín, delegado territorial de la OCU en Aragón, que advierte de la subida de precios.

