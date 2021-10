Pedro Hojas: "En el mundo de la automoción, coche que no se fabrica, coche que no se recupera"

¿Hasta cuándo puede durar esta crisis de falta de suministro?

Prevemos un otoño y un invierno complicados en las fábricas. Habrá problemas serios de abastecimiento. No vamos a tener microchips y los fabricantes van a elegir a qué vehículos y plantas van a ir. En España normalmente tenemos vehículos de gama medida baja y las prioridades de los fabricantes van a ser para el segmento de coches medio alto de más valor añadido.

¿Se traducirá en la pérdida de más puestos de trabajo?

No nos gustaría. El problema de los semiconductores no es algo aislado. Estamos en una transformación tan profunda de la automoción y la movilidad que llueve sobre mojado. Dependiendo de cómo hagamos esa transformación puede llevarnos a la pérdida de puestos de trabajo. Desde UGT estamos insistiendo al Gobierno de que los fondos europeos deben permitir que no haya pérdida de competitividad de nuestras plantas ni destrucción de empleo, pero para eso hay que trabajar conjuntamente. Tenemos dos vías. El Perte de la automoción, la locomotora que tiene que tirar, pero hay que hacerlo bien y tratar de que llegue a todo el segmento de la automoción. Y necesitamos más información. Para eso está creada la mesa de la automación, y pedimos al ministerio de Industria es que la ponga en marcha.

¿Los fondos que lleguen del Perte podrán paliar ese 25% de coches que no se van a fabricar?

En el mundo de la automoción coche que no se fabrica, coche que no se recupera. No nos engañemos. Ahora que los fabricantes necesitan más liquidez para abordar esa transformación del sector, no pueden fabricar por esa ambición que tuvieron en su momento de trasladar a países terceros la cadena de suministro. Lo que están viendo es que fue pan para hoy y hambre para mañana. Esa dependencia del exterior les está costando muchísimo a ellos y a los trabajadores. La conclusión que ha de sacar Europa es que tiene que ser autosuficiente.

¿Qué riesgo hay de que esta crisis por falta de suministro pase de ser coyuntural a estructural?

Sabemos que el otoño y el invierno van a ser duros y se da además la paradoja de que esa apuesta de Europa por la transformación digital y verde requiere fundamentalmente de semiconductores o microchips y no solo para el sector del auto. Por eso, lo único bueno es que la comisaria europea haya anunciado la apuesta por tener fabricación propia de microchips. Nos consta que Alemania y otros países europeos están haciendo inversiones. Llegan tarde, pero más vale tarde que nunca. Espero que todo esto sirva para que Europa acelere y España tenga una participación importante.

¿Serán suficientes los ERTE para no destruir más empleo?

Se han demostrado una herramienta muy positiva, pero estamos viendo que la suspensión de turnos de producción, de noche o de fines de semana, están suponiendo ya despidos en el sector de la automoción. Cerrar los ojos no sirve de nada. Lo que estamos demandando es que las políticas industriales se coordinen para ser capaces de afrontar estas situaciones y eso pasa por volver a industrializar la UE y nuestro país, que la cadena de valor esté en Europa. Hay que sentar las bases de una nueva ley de industria, la que tenemos data de 1992, y que todos los partidos políticos apuesten por tener una política industrial.