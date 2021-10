La crisis de chips en Aragón se cobra 1.000 empleos y lleva a 10.000 trabajadores a los ERTE

La escasez de chips semiconductores, que está parando las líneas de montaje de las fábricas de coches, se ha llevado ya por delante los empleos de un millar de trabajadores eventuales en Aragón. Es la estimación que dio José Juan Arcéiz, secretario general de FICA UGT al inicio de la jornada ‘Automoción: retos y oportunidades’, organizada por este sindicato para evaluar la situación del sector.

"Unos 1.000 han perdido su puesto de trabajo", dijo, y además hay 10.000 trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). "Ahora mismo no conozco ninguna empresa del sector que no tenga un ERTE en marcha. Algunas se dedican a fabricar para repuestos y no lo están pasando tan mal, pero también han tenido pérdida de empleos eventuales", apuntó.

"En España, desde 2020 la destrucción de empleo es de 200.000 puestos de trabajo de eventuales y unos 15.000 indefinidos. Es una pérdida bastante sustancial", destacó Jordi Carmona, responsable del sector automovilístico a nivel estatal de UGT. "Se ha juntado la crisis de semiconductores con el cambio tecnológico y la pandemia", dijo, recordando que el sindicato en junio de 2019 ya advertía de esa pérdida de empleo que supondría la transformación de la automoción hacia tecnologías de combustión más limpias, "una tendencia que ha acelerado la pandemia y la crisis de semiconductores". Esta "no renovación de contratos de eventuales es un aviso" que la Administración debería tomarse en serio de cara a apostar realmente por una verdadera política industrial en España.

"Es posible la reindustrialización. Lo que se denomina deslocalización inversa, es decir, lo contrario al fenómeno que hemos vivido desde hace décadas de llevar las industrias a cualquier lugar del mundo. La pandemia nos ha demostrado que la cadena de valor industrial hay que cuidarla y tenerla en un perímetro cercano", reconoció por su parte Javier Navarro, director general de Industria de la DGA, que calificó de "desgracia" la crisis de suministros que puede suponer un freno a la recuperación.

Desde el Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR) su director gerente, David Romeral, reclamó que lleguen también a las pymes los fondos europeos del Perte (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) para la automoción, cuya convocatoria se espera salga a mitad de octubre.

