Jaca pondrá en marcha en octubre una segunda tanda de Bonos Impulsa por valor de 75.000 euros

El Ayuntamiento de Jaca va a poner en marcha una segunda tanda de Bonos Impulsa los meses de octubre, noviembre y principio de diciembre. La cantidad que se va a destinar son 75.000 euros, a lo que se sumarán otros 110.000 destinados a ayudas directas para el sector hotelero.

El pleno extraordinario celebrado en el consistorio jaqués aprobó una modificación presupuestaria de 185.000 euros para estas dos iniciativas, y la de los bonos fue una propuesta del Partido Popular. Su portavoz, Carlos Serrano, agradeció al equipo de gobierno “que atienda nuestras peticiones, porque es en beneficio de la ciudadanía”.

Por su parte Olvido Moratinos, portavoz del PSOE y concejal de Hacienda, ha explicado que en el presupuesto inicial de la primera tanda “dijimos que valoraríamos la posibilidad de hacer una segunda, ya que de las segundas subvenciones por covid va a quedar un sobrante que se ha valorado en alrededor de 185.000 euros”. Este pasado mes de agosto se han mantenido varias reuniones del grupo de trabajo de la mesa de desarrollo, en la que se acordaron estos planteamientos.

“Creemos que es el momento de sacar los Bonos Impulsa, no era antes porque estábamos en periodo veraniego y Jaca ha tenido una presencia importante de visitantes, con lo cual ha habido consumo y movimiento económico”, subraya Moratinos. La época que llega, el otoño, es la de más baja estacionalidad y “creíamos que era el momento oportuno”. Todo ha sido consensuado con el tejido empresarial y sindical del territorio.

Los primeros Bonos Impulsa, que se pusieron en marcha en febrero y para los que se destinaron 100.000 euros, 25.000 cada mes, fueron todo un éxito, ya que se agotaron en pocos minutos. Para la nueva fase, todavía hay que aprobar las bases, en las que se van a incluir algunas modificaciones, por ejemplo, en cuanto al periodo en el que se puede gastar el bono. Ahora se sacarán 30.000 euros en octubre y noviembre y 15.000 en diciembre.

Modificación del PGOU

En el pleno extraordinario quedó encima de la mesa la aprobación inicial de la ‘Modificación de las Normas complementarias del PGOU para el núcleo de Badaguás’ propuesta por ‘Real Estate and Investiment Holding Mallorca Island, S.L.U.’, relativa al tema de los apartamentos turísticos. Olvido Moratinos ha aclarado que al tratarse de una modificación del PGOU se necesita mayoría absoluta “y no sabíamos si la íbamos a obtener, porque hubo grupos que no dijeron su intención de voto”.

La empresa que compró el antiguo aparthotel de Badaguás hizo una propuesta al consistorio y se llegó a un acuerdo técnico y jurídico de compensación, tras negociaciones con el equipo técnico del ayuntamiento. Lo que en su día fue un apartahotel, “ahora no lo puede ser por la normativa turística, y se convierte en apartamentos turísticos que la empresa quería reconvertir en viviendas y que se pudieran vender”, recuerda Moratinos.

Eso iba a aumentar la densidad de vivienda del núcleo de Badaguás, no la volumetría, ni el techo edificable, por lo que había que buscar un acuerdo para esa compensación de aumento de número de viviendas. “Lo que se acordó es que una parte de esos apartamentos seguían considerándose turísticos, y otros se les podía permitir esa venta, pero había que compensarlo, “de tal forma que la empresa le daba al ayuntamiento 380.000 euros y 4 apartamentos para uso o vivienda pública”.

Este acuerdo había que reafirmarlo en pleno, pero se dejó sobre la mesa. Ahora se le trasladará a la empresa lo sucedido en el pleno y se volverá a llevar a comisión de urbanismo en la segunda semana de septiembre. Tal y como ha asegurado Olvido Moratinos, se trata de un tema que al ayuntamiento “le interesa cerrar porque está enquistado”, pero el interés es únicamente de la empresa que adquirió el apartahotel.