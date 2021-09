Dos veranos en pandemia en Aragón: la ola de los jóvenes superó a la de los temporeros, pero su impacto fue menor

En el segundo verano de pandemia de covid-19 hemos vuelto a estar pendientes de las oleadas del virus, el número de contagios, los ingresados en los hospitales y los fallecidos. A ello se ha unido la evolución de la vacunación. Atrás quedaron los cierres perimetrales y la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores de 2020, pero llegó la expansión de la variante delta, que ya es mayoritaria en la comunidad y en todo el país.

"Han sido dos veranos muy distintos en cuanto a la población afectada, que este han sido más jóvenes, los que no quieren vacunarse o la parte de la población que no adquiere inmunidad a pesar de vacunarse", ha apuntado como algunas de las diferencias Concha Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Si se comparan los datos de los dos veranos, el impacto globlal es menor este, pero "no ha bajado mucho el número de casos porque la variante delta se transmite más", explica Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario y profesor de la Universidad de Zaragoza. Así, estos meses "hemos tenido una cepa más infecciosa", recalca, pero con menos contagios e ingresados al final de la época estival.

1. Primer verano con vacuna

Este ha sido el primer verano con vacuna, pero ello no ha evitado que sigan los picos de contagios. De Blas cree que "no se ha explicado bien" la vacuna y se han puesto en ella unas expectativas demasiado altas. "La vacuna está pensada para contener la infección, reduce la transmisión del patógeno, pero no lo anula. Tiene efecto en que la gente no acabe en el hospital o muera", aclara. "Las vacunas necesitan tiempo", añade Ferrer.

Ambos coinciden en que pese a la vacunación hay que seguir tomando precauciones. De Blas insiste en que resulta necesario cuidar la ventilación, reducir aforos y usar mascarilla en interiores para minimizar la transmisión.

2. Más contagios en la ola de jóvenes que en la de temporeros

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 158.247, según los datos del Gobierno de Aragón. En la suma de los contagios por meses, en julio de este año se han alcanzado los 20.874, casi el triple de los 7.234 del mismo mes de 2020, atendiendo al cómputo de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave). En ambos casos se dejó sentir el efecto de una onda pandémica, pero con diferencias. La de este año arrancó en junio, tras el aumento de las reuniones sociales y la movilidad de los jóvenes coincidiendo con el fin de curso. "Ha sido una onda provocada por la variante delta", afirma De Blas, para explicar el elevado número de casos. Además, empezó por los jóvenes, pero terminó por afectar a todas las edades y zonas de salud, de ahí su amplitud.

Sin embargo, la primera onda del verano de 2020 estuvo localizada en una zona concreta y duró menos tiempo. Se inició con los contagios entre los temporeros que acudían a la recogida de la fruta en julio. El brote afectó a las zonas frutícolas de la 'franja' con Cataluña y se extendió a la capital de Zaragoza, por la movilidad de los trabajadores. "Nos pilló por sorpresa", reconoce De Blas. Esa ola ha hecho que llevemos una más en el cómputo total de las que se han producido desde el inicio de la pandemia, cinco en España y seis en Aragón. Viendo ahora el rápido avance que ha tenido la variante delta, asegura que la mutación de julio de hace un año "no era tan transmisible, pero aprovechó que no había otra variante para extenderse".

Esta temporada no se ha repetido este brote. El Gobierno de Aragón lo ha achacado a que el de trabajadores frutícolas ha sido uno de los primeros colectivos en vacunarse, con la monodosis de Janssen. Unos 15.000 temporeros han recibido este año la vacuna en la comunidad.

En agosto, los contagios se han reducido una cuarta parte pasando de 12.350 en 2020 a 9.016 con datos hasta el pasado día 29. El mes ha sido de bajada con algunos repuntes. De Blas señala que la tendencia es "descendente", mientras en estas fechas el año pasado ya se comenzaba a notar "el efecto de la vuelta de vacaciones, sobre todo, en Zaragoza", donde hay más desplazamientos. Ahora se está pendiente de si se llegará a producir un repunte en los próximos días, con la resaca de las 'no fiestas' del puente de agosto en los pueblos o escenas de botellones en localidades turísticas como Jaca.

3. Menos ingresados en uci

El epidemiólogo destaca que el número de nuevos hospitalizados ha bajado. "Aquí es donde se ve que la vacuna está funcionando para controlar la enfermedad", asegura. "Ha habido mucha propagación, pero menos impacto sanitario", señala. Ha bajado el número de personas que han necesitado hospitalización o ingresar en uci, pero sigue siendo elevado. En julio hubo 574 nuevas hospitalizaciones, ligeramente por encima de las 565 de hace un año, y en agosto fueron 510, la mitad que un año antes (1.079). "Pese al número importante de ingresos hospitalarios y en uci, han sido la mitad o menos que en otras olas, donde hubo saturación de hospitales" y la mortalidad no ha sido tan alta, añade Ferrer.

En el caso de las unidades de cuidados intensivos, en agosto han sumado 30 pacientes ingresados frente a los 62 nuevos ingresos de hace un año. En julio las cifras fueron similares: en torno a los 30. En los hospitales de la comunidad hay 214 camas ocupadas por pacientes covid, de las que 166 se encuentran en planta y 48 en la uci, según el último balance autonómico. A finales de agosto del año pasado se superaban las 500 camas.

4. Más fallecidos en julio y menos en agosto

El número de personas fallecidas con covid-19 en Aragón se eleva a 3.715, según los últimos datos del Gobierno de Aragón. El número de fallecidos subió en julio, pero se redujo a menos de la mitad en agosto. Se ha pasado de 36 muertos en julio de 2020 a 55 el mismo mes de este año. Sin embargo, si en agosto del primer año covid se contabilizaron 234 fallecimientos por el virus, en el mes que acaba de concluir han sido 108 las muertes registradas.

Todo ello pese a que entre las sorpresas negativas de este verano ha estado que el virus ha vuelto a entrar en las residencias de ancianos, un entorno que se creía seguro después de ser el primero en recibir la pauta completa de vacunación cuando comenzó la inoculación en diciembre de 2020. "Hay que tener en cuenta factores como un porcentaje de cuidadores que no se han vacunado, otro porcentaje pequeño de mayores tampoco y hay gente que no responde a la vacuna", enumera Ferrer como posibles causas del nuevo impacto en este colectivo de riesgo, donde más se ha cebado el virus. De Blas cree que también ha podido influir que se relajaran las restricciones en cuanto a las visitas. El debate está abierto sobre la eficacia de una tercera dosis para reforzar la inmunidad. Ferrer defiende que se llegue con la vacuna a países que todavía no han podido costearse la primera dosis, como ha pedido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

5. Esperando la inmunidad de grupo

Lo que sigue sin llegar es la ansiada inmunidad de rebaño que también parecía que iba a permitir recuperar la normalidad. "En otros coronavirus esa inmunidad de rebaño se consigue a base de años, para que la población adquiera un amplio catálogo de anticuerpos para atacar al virus por diferentes fuentes", explica De Blas. En el inicio de la vacunación el año pasado se fijó en el 70% de la población, porcentaje que ya ha superado y se sigue sin alcanzar. En Aragón, un 81% de los ciudadanos mayores de 12 años (los que pueden vacunarse) ha recibido la pauta completa de las vacunas autorizadas (Pfizer, Moderna, Janssen o Astrazeneca), según los datos del Ejecutivo argonés.

"Está muy relacionada con las cepas. Si es más contagiosa o no está cubierta por las vacunas actuales, los números para provocar esa inmunidad de grupo son más altos. Hay factores que no podemos controlar", reconoce Ferrer.

Ante el "cansancio pandémico" que sufrimos tras casi año y medio de restricciones, la doctora recuerda que se han podido relajar algunas, como permitir ir sin mascarilla al aire libre, aunque "hemos cambiado mucho nuestras maneras de relacionarnos".

"La población está cansada de un proceso tan largo y que todavía no hemos acabado. Tenemos que ser cautos", entiende, porque sigue habiendo "una transmisión muy importante", recuerda. Cree que manteniendo algunas medidas de prevención de contagios "podemos estar tranquilos", en cuanto a la vuelta al cole que comenzará la semana que viene, pendiente todavía de qué efecto tendrá la vacunación que ha comenzado desde los 12 años y qué decisión se tomará sobre los menores de esa edad.

De Blas cree que seguiremos teniendo ondas epidémicas hasta que se controle el virus, pero "menos altas y más cortas".

