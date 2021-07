Aragón entra en nivel 1 en pleno repunte entre los jóvenes

Aragón entra hoy en el nivel 1 de alerta –que permitirá recuperar las barras de los bares, aforos al 75% en interiores, reuniones de hasta 75 personas al aire libre y un máximo de 150 invitados en los banquetes– en pleno repunte de contagios entre los más jóvenes. El propio presidente autonómico, Javier Lambán, no ocultó ayer su "preocupación" por el incremento de casos. Y aunque recalcó que su Ejecutivo no prevé reconsiderar su decisión, instó a estos grupos de edad, aún no vacunados, a "ser cautelosos y respetar las normas", ya que la pandemia "no ha quedado atrás". "Ya tendrán tiempo de divertirse y dedicarse al jolgorio, a la juerga y a todas las actividades propias de la juventud. Les pido que aguanten un poco más, estamos rozando con los dedos el final de esta pesadilla", dijo.

La incidencia entre los menores de 30 años sigue disparada. Tanto es así que ha terminado por empañar el descenso que venía registrando la Comunidad. El número de casos por cada 100.000 habitantes a siete días alcanza ya los 209,3 entre quienes tienen entre 20 y 24 años, mientras que en el tramo de edad comprendido entre los 15 y los 19, el dato se sitúa en los 149.

La diferencia es especialmente significativa si se compara con los 55,5 de quienes tienen entre 40 y 44 o los 51,2 que marca el global de Aragón. Los propios datos del Ejecutivo autonómico revelan que, de los 197 casos registrados en las últimas 24 horas, 131 –el 86%– se corresponde con la franja de edad de 10 a 29 años y se concentran aún más en el tramo de 20 a 29, con 81 casos.

Más allá del macrobrote de Mallorca, otros viajes de fin de curso también están pasando factura a la transmisión de la covid en la Comunidad. Tarazona ha registrado un brote con nueve contagiados que viajaron juntos a Salou, según adelantó la Cadena SER y confirmó el alcalde turiasonense, Luis José Arrechea.

Con estos nueve positivos, esta zona de salud pasó a liderar el ranquin del mayor número de casos notificados ayer. El regidor explicó que tuvo conocimiento del brote el pasado miércoles por la mañana y que, según la información que le han facilitado desde el ambulatorio, "entre el 60% y 70% de las pruebas que se han llevado a cabo a raíz del primer caso han dado positivo". Uno de los estudiantes que se desplazó a Salou se sintió mal, con síntomas compatibles con la covid-19, y acudió al centro de salud donde le hicieron una PCR.

El alcalde no pudo detallar si este grupo estaba alojado en un apartamento, un hotel u otro tipo de alojamiento. Lo que sí precisó es que todos están confinados en sus hogares y ninguno se encuentra grave. Mientras, según informa Mercè Veciana, fuentes del Ayuntamiento de la capital de la Costa Dorada han desmentido que haya un brote en la localidad y han puntualizado que es muy difícil detectar de qué municipio proviene el contagio cuando los jóvenes se mueven por varias ciudades y pueblos.

Por su parte, la comarca de Cariñena ha notificado 29 contagios en la última semana, pasando de una incidencia de 87 a una de 348. La mayoría se concentran en Alfamén y la cabecera comarcal. "Hay unidades de convivencia en las que están todos confinados. En principio, atendiendo a lo que nos dicen, no hay un foco común, pero sabemos que en Alfamén hubo confirmaciones y alguna fiesta", explicó Ana Alvarado, rastreadora de la zona básica.

Dentro de la comarca, pero pertenecientes a la zona de María de Huerva, se ha comunicado un caso en una joven que había estado en Salou junto a otras cuatro amigas de Muel. Del grupo, solo una ha desarrollado síntomas por el momento. El resto están a la espera de las PCR.