Los contagios de covid siguen al alza en Aragón, que suma 228 nuevos casos

Los contagios de coronavirus en Aragón siguen creciendo. Según los datos provisionales del Gobierno autonómico, este jueves se diagnosticaron 228 nuevos casos, son 31 más que los confirmados ayer, que fueron 197 , y 158 positivos más que hace una semana. Además, hay que lamentar la muerte de una persona en las últimas horas a causa del virus.

Del total de positivos registrados, 163 corresponden a la provincia de Zaragoza, 37 a Huesca y 21 a Teruel.

Entre las zonas con más nuevos casos, destaca Torre Ramona, con 10, seguida de Santo Grial en Huesca con 8, Universitas, Valdespartera-Montecanal, María de Huerva (7 positivos), Teruel centro (7), Tarazona (6), Épila (5), Cariñena (5) o Jaca (4).

Este jueves se dieron en la Comunidad 118 altas epidemiológicas a personas que superaron el virus. Este miércoles permanecían ingresadas en los hospitales aragoneses 72 personas, de las que 14 estaban en las unidades de cuidados intensivos, dos menos que el día anterior.

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 128.411 y a 122.643 las que se han recuperado.

El número de personas fallecidas por covid-19 asciende a 3.549, seis más de las que figuraban ayer en el portal, una notificada en las 24 horas previas.

Este repunte de contagios coincide con el paso de Aragón al nivel 1 de alerta –que permitirá recuperar las barras de los bares, aforos al 75% en interiores, reuniones de hasta 75 personas al aire libre y un máximo de 150 invitados en los banquetes. El propio presidente autonómico, Javier Lambán, no ocultaba este jueves su "preocupación" por el incremento de contagios. Y aunque recalcó que su Ejecutivo no prevé reconsiderar su decisión, instó a estos grupos de edad, aún no vacunados, a "ser cautelosos y respetar las normas", ya que la pandemia "no ha quedado atrás". "Ya tendrán tiempo de divertirse y dedicarse al jolgorio, a la juerga y a todas las actividades propias de la juventud. Les pido que aguanten un poco más, estamos rozando con los dedos el final de esta pesadilla", dijo.

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.