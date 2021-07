Lambán confirma que Aragón pasa al nivel 1 de alerta pese a un repunte de contagios entre jóvenes que "preocupa"

Aragón estrenará este viernes el nuevo estado de alerta de nivel 1, tal como estaba previsto, a pesar del repunte de contagios por coronavirus que se ha registrado en los últimos días impulsado por los más jóvenes. Así lo ha asegurado este jueves el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, quien ha confirmado que no hay "reconsideración" acerca de la nueva situación que supone una flexibilización de las restricciones, aunque sí ha reconocido que existe "preocupación" por el incremento de casos.

Este miércoles se han registrado 198 nuevos positivos en la Comunidad. Un total de 140 de ellos se diagnosticaron en la provincia de Zaragoza, frente a los 23 de Huesca y los 31 de Teruel. Son 47 más que los notificados un día antes, cuando ya se había notado un fuerte pico de contagios respecto a los días anteriores y 89 más que hace una semana.

El mandatario aragonés ha matizado que se tratado de un repunte que afecta fundamentalmente a personas jóvenes, lo que significa, ha asegurado, que la mayor parte son casos "asintomáticos, que no tienen prácticamente impacto en la hospitalización, ni en las uci, ni por suerte en fallecimientos". Lambán ha hecho estas declaraciones con motivo de la presentación en el Museo de Zaragoza del área expositiva de los cascos celtibéricos recuperados tras el expolio del yacimiento de Aratis.

El presidente ha aprovechado su comparecencia, la primera en rueda de prensa tras la operación de cáncer de colon a la que ha sido sometido, para insistir en que "la pandemia no ha quedado atrás", aunque sí ha reconocido que se puede ver el futuro "con bastante optimismo, sobre todo por el efecto absolutamente milagroso que han tenido las vacunas". Su mensaje lo ha dirigido a los jóvenes, a los que ha pedido encarecidamente que "extremen sus precauciones" y tengan conductas que impidan este tipo de contagios "que son los más abundantes y se contabilizan día a día". Ha alertado de que aunque ahora estos contagios no tengan "muchas consercuencias" en la presión hospitalaria y la transmisión comunitaria del virus, "si no se ponen los medios adecuados sí podían tenerlas".

Lambán ha demandado a este colectivo que sea "cauteloso, responsable" y que "respete las normas". "Ya tendrán tiempo de divertirse, de dedicarse al jolgorio y la juerga y a todas las actividades propias de la juventud, pero que aguanten un poco más", ha afirmado. Les ha recordado que a partir de finales de julio está previsto que comience la vacunación para los mayores de 18 años. "Estamos rozando con los dedos el final de esta pesadilla. Les pido un punto más de paciencia, que no echen por tierra el esfuerzo que llevamos un año haciendo la sociedad, elpersonal de los hospitales, las instituciones y toda la ciudadanía en su conjunto", ha concluido.