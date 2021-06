Se elevan a 12 los aragoneses contagiados por el 'macrobrote' de covid en Mallorca

Aumentan en Aragón los casos de coronavirus relacionados con el 'macrobrote' desencadenado en Mallorca y vinculado a los viajes de fin de curso. Según han informado fuentes del Gobierno de Aragón, a los diez positivos del grupo de estudiantes de Alcañiz, de los que ya se informó la pasada semana, se suman otros dos, en este caso proceden de la localidad turolense de Monreal del Campo.

Tal y como ha explicado el ejecutivo aragonés, forman parte de un grupo de 20 estudiantes que entre el 23 y el 28 de junio viajó a la isla balear. En la actualidad ya se encuentran en sus respectivos domicilios. El protocolo que se ha activado es el mismo que se pone en marcha con cualquier otro positivo.

Aragón es una de las once comunidades autónomas con positivos procedentes de los viajes de fin de curso de Mallorca, que ya superan los 1.600. La más afectada es Madrid, 662 positivos. Le siguen País Vasco -donde se han notificado 189-, Andalucía -179-, Cataluña -166- y Galicia -155-. El resto son de la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Además, este miércoles el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de jóvenes en el hotel Palma Bellver, un total de 181. No ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba. No obstante, 51 estudiantes alojados en este hotel han dado positivo y deben continuar aislados.

