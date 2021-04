El PP estudia si es delito que el Ministerio no recurra la nulidad de Mularroya

El Partido Popular analizará si la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de no recurrir la sentencia contra la construcción del embalse de Mularroya "incurre o no en algún tipo delictivo". Así lo ha anunciado este domingo el diputado del PP en el Congreso, Eloy Suárez, en un acto junto al presidente provincial del PP en Zaragoza, Ramón Celma, otros miembros del partido como alcaldes, concejales y senadores y representantes de la Junta de Usuarios del Jalón, en el que han visitado las inmediaciones de la presa, situada en el cauce del río Grío en el término de La Almunia de Doña Godina. Suárez también adelantó que los eurodiputados de su formación "presionarán y plantearán la posibilidad de modificar la Directiva Marco del Agua".

"Si no hay precedentes de que no se ha recurrido una sentencia contra una infraestructura declarada de interés general habrá que analizar muy bien si se está incurriendo o no en algún tipo delictivo por no recurrirlas", ha indicado Suárez. Se refiere así al estatus de "interés público de primer orden" que se le concedió a la obra por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 una vez que las obras se paralizaron en 2013 al declararse nulas entonces las autorizaciones administrativas, siendo aquel el antecedente al reciente cuarto fallo en contra del proyecto. "No sirve ya el diálogo, lo que sirve es hacer las infraestructuras que decidimos entre todos hacer hace mucho tiempo", ha insistido.

Por su parte, Celma, ha anunciado que "vamos a comenzar una batalla política para que se defienda esta infraestructura" y ha concretado que se presentarán iniciativas en las Cortes de Aragón, en los municipios de la zona, en la comarca de Valdejalón, en la Diputación de Zaragoza, en el Congreso y en el Senado. A su vez, el responsable provincial ha apuntado que "es hora de que Javier Lambán cumpla lo que dijo y defienda con uñas y dientes el Pacto del Agua y Mularroya. No vamos a permitir que permanezca callado y no se recurra la sentencia"-

"No sirve ya el diálogo, lo que sirve es hacer las infraestructuras que decidimos entre todos hacer hace mucho tiempo"

De igual forma, Celma ha argumentado que "de no recurrir esta sentencia se están tirando a la basura más de 140 millones y las esperanzas de los agricultores" porque, ha subrayado, de esta intervención "dependen la modernización de regadíos y 5.000 nuevas hectáreas", al mismo tiempo que ha recordado el peso de la agricultura y la industria agroalimentaria en el territorio. Por su parte Suárez también ha afirmado que la Mesa del Agua, que se convocó a raíz del debate sobre el Pacto del Agua en 1992, es "un fracaso" y "una estafa". "La lideró Pedro Arrojo, y engañó a todo el mundo, porque las infraestructuras que nos les gustaban o no se votaban o se recurrieron".

Celma ha insistido en que el Ministerio también lo es del Reto Demográfico e invitó a "tomárselo en serio". A su vez, Suárez ha puntualizado que en el Congreso se presentarán dos iniciativas: una pregunta a la ministra Teresa Ribera para que explique las causas de no recurrir y otra para forzar al Gobierno para que presente alegaciones antes del 6 de mayo.

Los regantes perfilan el recurso

En la visita también han estado presentes miembros de la Junta Central de Usuarios del Jalón, entre ellos su presidente, Jesús Ángel Lamuela, que ha insistido en que "desde el martes estamos estudiando la sentencia y mañana lunes esperamos tener claro hacia dónde irá la casación". "Iniciarlo cuanto antes y presentarla cuanto antes", ha remarcado el responsable de los regantes. Asimismo ha puntualizado que la decisión le produce "pesadumbre" y ha incidido en que "se está jugando con el futuro de mucha gente joven, que si no se realiza el pantano tendrá que dejar sus casas y explotaciones".

También ha valorado que Mularroya supondría incrementar la garantía de riego desde el 40% actual hasta el 95%. En cuanto al túnel de trasvase desde el Jalón al Grío, Lamuela ha puntualizado que si bien desde el Grío se estiman una aportación de entre 15 y 20 hectómetros anuales, el resto llegará desde el Jalón. Esa galería, de 13 kilómetros, se inició el pasado mes de noviembre y lleva ya unos dos kilómetros de profundidad en dirección a Embid de la Ribera, pedanía de Calatayud, donde se levantará un azud de 23 metros de altura.