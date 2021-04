El aeropuerto de Zaragoza se recuperará a partir de mayo con 14 destinos y el estreno de Marrakech y Viena

El aeropuerto de Zaragoza retomará la normalidad a partir de mayo con la vuelta de los vuelos comerciales, que ahora se limitan a los dos de Rumanía que opera Wizz Air y a los otros dos de Canarias de Binter y a los que se sumarán ahora otra decena de destinos nacionales e internacionales. La principal novedad será los comprometidos estrenos de los vuelos regulares con Marrakech y Viena, cuya programación se ha visto retrasada y suspendida en varias ocasiones como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia a lo largo del último año. Si no hay nuevos cambios, despegarán finalmente a principios de junio.

Los viajeros dispondrán en total de 46 frecuencias semanales a lo largo del verano con ocho ciudades internacionales (Londres, Milán, Bruselas, París, Marrakech, Viena, Bucarest y Cluj Napoca ) y otras cinco islas españolas (Ibiza, Mallorca, Menorca, Tenerife y Gran Canaria). A la oferta se añadirá a partir de octubre la vuelta de la conexión regular con Lisboa, estrenada justo un año antes y que ha sufrido las mismas vicisitudes que el resto por la covid. La conexión lleva suspendida algo más de un año.

Ryanair volverá a concentrar la mayor oferta, con todos los destinos internacionales, salvo los dos rumanos de Wizz Air, que complementará con su apuesta por Mallorca. De hecho, gestionará 8 de las 18 rutas a la venta por parte de las seis compañías que operan en Zaragoza.

La competencia se acentuará por los destinos insulares de sol y playa. Ryanair se estrenará en Palma a partir del 2 de julio sin respaldo económico de la DGA con el fin de disputar este mercado a las otras dos aerolíneas que vuelan de forma regular a Mallorca, Vueling y Air Europa. La primera retomará su conexión el 3 de mayo y la segunda, el 22 de junio. Los zaragozanos se podrán beneficiar así de una mayor oferta y tendrán a su disposición ocho aviones a la semana, que despegarán todos los días de la semana, salvo los sábados.

Algo parecido ocurrirá con Tenerife. Binter cubre la ruta todos los martes y desde el pasado día 4 ha vuelto Vueling con la intención de volar todos los domingos y reforzar el servicio con otra frecuencia los jueves entre principios de mayo y de noviembre. Y ambas deberán atraer turistas junto a Air Europa a partir del 22 de junio, que operará a su vez los martes y jueves para luego cambiar y ampliar su programación en noviembre a los lunes, miércoles y sábado. De este modo, en otoño se llegará a contar con cinco frecuencias semanales en el aeropuerto: los lunes, martes, miércoles, sábados y domingos.

La misma pugna por la ruta mallorquina se generó el pasado verano tras levantarse el estado de alarma. Entonces, Volotea fue la que quiso disputar el negocio a las dos compañías que vuelan todo el año, Air Europa y Vueling, y en esta temporada le cogerá el testigo la aerolínea irlandesa de bajo coste.

La citada Volotea vuelve a apostar en solitario por uno de los destinos más asentados en la historia del aeropuerto, el de Ibiza, que hace dos años desapareció de la parrilla después de treinta años consecutivos y por el que el año pasado volvió a rivalizar con Air Nostrum. Las reservas de asientos se pueden hacer a partir del 29 de mayo hasta el 9 de octubre para conectar todos los miércoles y sábados. Además, también será la única compañía que enlace con el aeropuerto de Menorca en las mismas fechas, pero con tres frecuencias a la semana, los lunes, miércoles y sábados.

Lo que no retomará son las conexiones estivales sufragadas por la DGA con Múnich y Venecia, ya que entiende que no se llegará a registrar la demanda suficiente que garantice su viabilidad. Aunque el consejo de administración de la sociedad pública Promoción de Actividades Aeroportuarias aún tiene que aprobar su aplazamiento hasta el verano de 2022, la compañía ya ha tomado la decisión y no ha puesto los billetes a la venta para este año. Con el impacto de la covid, se decidió de mutuo acuerdo suspender el servicio en 2021 y presumiblemente se decidirá lo mismo para este año.

La programación se completará a fin de año con la vuelta del enlace con Santiago de Compostela, que se estrenó y suspendió sine díe el pasado mes de agosto. Aún no se pueden reservar billetes para la próxima temporada otoño-invierno.

Si se acaban cumpliendo los planes de las seis compañías, el aeropuerto conseguirá darle la vuelta a la situación tras un arranque de ejercicio para olvidar. En los dos primeros meses acumula un retroceso del 90,7% como consecuencia de las restricciones para viajar y solo volaron 6.295 viajeros.

Cuatro vuelos chárter de julio a septiembre

La liquidación del mayor touroperador aragonés, Politours, deja al aeropuerto en mínimos en lo que se refiere a vuelos especiales para los próximos puentes y vacaciones de verano. Mapa Tours es la única empresa del sector que se ha atrevido por el momento a comercializar salidas especiales y lo ha hecho de forma limitada, con cuatro viajes programados entre los meses de julio y septiembre.

El paquete Rusia Imperial se está comercializando para el 27 de julio y el 31 de agosto con una duración de una semana e incluye en ambos casos la visita a Moscú y a San Petersburgo. El vuelo de julio aterrizará en la capital rusa y el de agosto, en la ciudad bañada por el Báltico.

La siguiente salida se ha planificado para el 30 de agosto a Varsovia, igualmente de una semana de duración y con la posibilidad de visitar todo el país o de centrarse en sus tesoros, tal y como ha previsto el touroperador.

La oferta se completa con un último chárter a Dubrovnik el 6 de septiembre. Los interesados podrán optar por recorrer distintas localizaciones de Croacia, Eslovenia y Bosnia o centrarse en el primer país. La vuelta se hará desde otro aeropuerto croata, el de Opatija.