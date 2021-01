El Gobierno envía menos dosis de la vacuna contra la covid a Aragón tras haber guardado una reserva estratégica

El Gobierno de España ha enviado a Aragón menos dosis de la vacuna contra la covid-19 esta semana tras guardar una reserva estratégica e ir a menor ritmo que otras comunidades durante los primeros días de la campaña de inmunización. Aunque habitualmente se distribuyen proporcionalmente al número de personas que se tienen que vacunar en cada fase, el reajuste de la producción de la farmacéutica ha hecho que el Ejecutivo central haya priorizado a las regiones que más vacunaron los días posteriores al 27 de diciembre.

Se trata, en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de "un pequeño ajuste" que se ceñirá específicamente a esta semana y que permitirá a las regiones con más necesidades poner las segundas dosis.

Esto ha hecho que la Comunidad haya recibido esta semana unas 7.000, justo la mitad que en otras ocasiones, un problema compartido con las regiones que empezaron a menor ritmo. El propio jefe de servicio de Prevención de Salud Pública, Luis Gascón, aseguró ayer en una entrevista al programa ‘Despierta Aragón’ de Aragón Radio que esta decisión es "un disparate", ya que si Aragón ha actuado de esta forma ha sido únicamente para asegurar las segundas dosis pasados los 21 días.

"Ha sido una estrategia que no solo hemos utilizado nosotros. Si miden el porcentaje de vacuna distribuida es el 100%.Si se han remitido 42.000 dosis, las 42.000 han sido distribuidas ya. Hacer ahora este salto y decidir que se va a dar más a aquellos que se han guardado menos y no han tenido en previsión las segundas dosis me parece poco afortunado", manifestó.

Ante este escenario, el Departamento de Sanidad estudia reducir la reserva estratégica de 10.000 dosis a 4.000. Fuentes de la Consejería aseguraron que, aunque no hay una decisión tomada aún, sí se está valorando esta posibilidad "para incrementar el ritmo de vacunación". "Irá en función de que se aseguren las siguientes entregas de la vacuna", añadieron.

El Gobierno aragonés espera que el problema de suministro de Pfizer sea "puntual" y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelva a proporcionarle las entre 11.700 y 14.000 dosis habituales. Por el momento, ha tenido que adelantar parte de su reserva estratégica y prevé que, ante la falta de dosis, el ritmo de la campaña se resienta la próxima semana.

Mientras, la DGA continúa la vacunación tanto en las residencias de mayores –donde usuarios y trabajadores reciben la segunda dosis– como entre el personal sanitario de Atención Primaria y Especializada. Se han distribuido 2.528 viales de Pfizer y 120 de Moderna, que llegarán a 15.826 personas: 6.978 corresponden a empleados y residentes de 107 centros de mayores y 8.848 al personal de los centros sanitarios del Salud.

La de ayer fue una jornada de emoción contenida en los hospitales, tras diez intensos meses de lucha contra la pandemia. "Esperanza" e "ilusión" fueron las palabras más repetidas. En el Miguel Servet de Zaragoza, las vacunaciones se realizan en las salas de extracción de consultas externas, en la planta calle, y por el momento hay cuatro boxes habilitados con este fin. Funcionarán entre las 11.00 y las 18.00, de lunes a jueves, y el viernes por la mañana.

Para Paula Pastor, adjunta a la subdirección del Área Diagnóstica y de Pacientes Externos: "Si el suministro de las vacunas al hospital sigue en la misma línea podemos llegar a los más de 8.000 trabajadores en un periodo de 6 semanas (con las dos dosis de Pfizer)". El ritmo es intenso:2.532 dosis semanales, 630 diarias y 90 a la hora.

El Clínico, por su parte, activó la carpa levantada por el Ejército en el aparcamiento para inmunizar a sus profesionales "en el mínimo tiempo posible", concretó Laura Serrano, responsable del servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Este centro ha empezado la campaña con las inyecciones de Moderna, aunque a partir del miércoles administrará las de Pfizer.

Ayer se inyectaron dosis a 330 personas en el Lozano Blesa, aunque la meta es llegar a casi 600 al día. José Ignacio Barrasa, gerente del sector III y del hospital Clínico, explicó que se decidió por que "reúne las condiciones más idóneas para este proceso". En concreto, consta de un circuito, con entrada y salida independientes, con una zona de recepción, otra de vacunación (con cuatro boxes) y otra de espera