Aragón vacuna esta semana con la segunda dosis a unos 2.000 usuarios y trabajadores de residencias

Aragón inicia este lunes la segunda ronda de vacunación contra la covid-19 en las residencias de mayores y discapacitados, con el objetivo de alcanzar el viernes los 2.000 usuarios y trabajadores inoculados con esta segunda dosis. En este periodo, el Departamento de Sanidad también tiene previsto inyectar la primera vacuna a todos los miembros de residencias interesados que todavía no la han recibido, lo que supone unas 4.000. Podría quedar, aún así, algún centro residual que, debido a la presencia de un brote, no hubiera podido iniciar el proceso y donde, por lo tanto, se llevará a cabo en las próximas semanas.

Así, las residencias de Somontano, Romareda y el Asilo San José volverán a lo largo de esta semana a recibir a los equipos de vacunación. Tras los 21 días de rigor, los primeros inoculados de la Comunidad recibirán la segunda dosis y se acercarán un poco más a la tan ansiada inmunidad. No será, sin embargo, hasta unos días después –entre 7 y 15– de haber recibido esta nueva inyección cuando finalmente lo consigan.

Tras tres semanas, el sector de Calatayudes el que lleva más avanzado este proceso, con el 92% de los residentes y trabajadores ya inoculados. Le sigue el de Huesca, con el 91%; y el de Teruel, con el 84%. Algo más rezagado se encuentra el sector II de Zaragoza, donde solo un 67% de los mayores y empleados han recibido la inyección.

También comenzará este lunes la vacunación masiva de los profesionales de Atención Especializada, tras el suministro de las primeras dosis durante este fin de semana en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. Según los datos del portal de transparencia del Gobierno de Aragón, un total de 216 sanitarios ya han recibido la vacuna. Una cifra que crecerá de manera exponencial a partir de este lunes, cuando se inicie la vacunación en la carpa del Clínico, donde se prevé inocular a 350 profesionales al día.

En el Hospital Miguel Servet la previsión es poner unas 630 dosis diarias. Esta técnica se repetirá en el resto de centros hospitalarios de la comunidad aragonesa, en el 061 y otros espacios habilitados para ello. Se prevé inocular a unos 7.000 profesionales durante esta semana. En total, más de 27.000 sanitarios podrían ser vacunados en esta campaña.

Entre este lunes y el viernes, según destacó recientemente el jefe del servicio de Prevención, Luis Gascón, también se cuenta con acabar la primera ronda de la dosis en los centros de salud, con unas 2.500 inyecciones más. Estas se sumarían a las 2.158 puestas durante las semanas previas, muchas ellas, con los viales sobrantes de la vacunación en las residencias.

El 69% de las dosis

Desde que el pasado 27 de diciembre comenzara el periodo de vacunación, la comunidad aragonesa ha inoculado 25.242 vacunas, correspondientes a las 35.415 dosis de Pfizer recibidas, además de las 1.200 de Moderna. Esto supone que se han inyectado el 69% de las disponibles, todo ello con el objetivo de guardar un ‘stock’ de seguridad para posibles imprevistos, como el retraso en la entrega ya anunciado por Pfizer. Gascón defendió que la campaña avanza de forma "adecuada" y que el ritmo de vacunación está marcado "exclusivamente" por las dosis semanales que llegan.

Además, puntualizó que no se ha producido ninguna incidencia "reseñable" en esta "compleja" red de distribución y administración de la vacuna. No hay que olvidar que las dosis de Pfizer se deben conservar a 80 grados bajo cero en unos ultracongeladores instalados en el Hospital Clínico. Una vez descongeladas, tienen una vida útil de 120 horas, es decir, cinco días. Además, para suministrar los viales es necesario diluirlos en suero. Las de Moderna llegan en envases de diez dosis, no precisan reconstitución y se conservan a entre 2 y 8 grados durante 30 días.

El envío de Pfzier, un 40% menor que otras semanas

Aragón recibe este lunes un nuevo cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer. Sin embargo, en esta ocasión serán menos de las habituales. En el Hospital Clínico de Zaragoza se recepcionarán 7.020 dosis, lo que supone, al menos, un descenso del 40% en comparación con entregas anteriores, cuando llegaban a la Comunidad un volumen de viales equivalente a entre 11.700 y 14.000 dosis.

Pfizer anunció a finales de la semana pasada que tendrá que reducir temporalmente sus entregas a Europa mientras mejora su capacidad de producción. No obstante, esta modificación del suministro no afectará a la planificación de esta semana de Aragón. Está previsto que se utilice buena parte del ‘stock’ de la Comunidad, compuesto por 10.000 unidades, para garantizar la continuidad de la campaña de vacunación contra la covid-19.

