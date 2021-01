Lidia Navarro, la primera vacunada de Huesca, recibe la segunda dosis: "A ver si se vacuna todo el mundo pronto”

Los residentes y el personal de la Residencia del Somontano en Barbastro han sido los primeros en recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus que aporta un 95% de inmunidad. De nuevo, la primera residente en ser vacunada fue la monegrina Lidia Navarro, de 84 años, que esta vez se mostró más nerviosa que durante la primera vacunación el 27 de diciembre. “Estoy nerviosa e ilusionada. A ver si se vacuna todo el mundo pronto y tenemos la suerte de que esto se va atajando, porque cada día hay más infectados y no sé que va a pasar”, explicaba esta mañana tras haber recibido la primera dosis. Entonces “no sintió nada y esperemos que ahora tampoco. Me he encontrado estupendamente”, afirmaba.

La recibe con el deseo de ver pronto a sus tres nietos y a la familia a la que hace un año que no ha podido ver a raíz de la pandemia “para darles un abrazo, desde el 14 de marzo no los veo y llevamos ya 10 meses, ¿y hasta cuándo? Han sido meses muy difíciles”, contaba visiblemente emocionada.

Mari Carmen Cortés fue la segunda en vacunarse, la enfermera cuya foto, captada por Álvaro Calvo, llegó a ser portada de la edición The New York Times. “Tengo mucha alegría y esperanza. Todos tenemos mucha esperanza en este paso tan importante. Tengo toda la esperanza en esta vacuna, es la única luz que se ve al final de este túnel tan largo. Ha sido muy intenso, hemos vivido con los residentes a tope, por ellos y por todos”, ha afirmado.

Los 34 residentes han sido vacunados al igual que la veintena del personal, 10 de ellos ya se vacunaron por primera vez el 27 de diciembre y el 4 lo hicieron el resto tras comprobar que no había efectos secundarios, como ha explicado la directora de la residencia Mamen Pueyo. “Todos está muy convencidos y queremos transmitir a la sociedad que se vacunen porque es la forma de conseguir la inmunidad de rebaño y volver a la vida deseada”, señala.

De momento los residentes seguirán con la misma rutina y protocolos. “Vamos a ser muy prudentes porque la vacuna ha de tener su tiempo para podernos inmunizar. Pero ya vemos las cosas con una perspectiva muy diferente y vemos las cosas con mucha esperanza”, cuenta.

A partir de este lunes 107 residencias de todo Aragón se van a vacunar con la segunda dosis, 50 de ellas recibirán por primera vez la vacuna.

La responsable de Enfermería del Sector Salud de Barbastro, Ana Monclús, deseaba que la población “vea que se trata de una vacuna más, apenas ha habido efectos secundarios. Este es un día muy importante porque a partir de ahora lo que queda es todo bueno: los anticuerpos y la inmunidad”.



Vacunas en Tamarite

Tras Barbastro y Benabarre, la siguiente localidad que recibirá las vacunas en su residencia será Tamarite de Litera donde se detectó esta semana un brote entre los internos a los que ya se les había inyectado la primera dosis. “Los residentes negativos serán vacunados el miércoles y los positivos a los catorce días siempre y cuando lleven tres días sin síntomas. Están estables seguramente por haber recibido la primera dosis”, explicaba Monclús.

Además este lunes se han aplicado las primeras dosis en las últimas residencias que quedaban sin vacunar: El Pilar en Vencillón y Riosol de Monzón ya que no había transcurrido el plazo de tiempo necesario desde el último brote.

El siguiente colectivo en vacunarse serán los sanitarios, concretamente mañana se vacunan los facultativos del Hospital de Barbastro (aunque ya hay algunos centros vacunados) y el siguiente será el de las personas mayores de 80 años.

Para Eloy Torre, director provincial del IASS, este lunes “es un día de mucho más gozo” y aseguraba que se están cumpliendo los plazos marcados por Salud Pública. “No debemos de relajarnos, estamos acercándonos a ese triunfo pero no hay que bajar la guardia”.