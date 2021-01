Entran en vigor las nuevas restricciones y el confinamiento que afecta a dos tercios de la población de Aragón

Hasta dos tercios de la población -unos 860.000 aragoneses- no podrán salir de su municipio desde este sábado, a las 00.00, y hasta el próximo 15 de febrero ante el alarmante repunte de casos de coronavirus en la Comunidad. Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Tarazona, Ejea, Cuarte, Utebo y Alcañiz están desde este sábado confinadas perimetralmente, una decisión "muy dura", en palabras de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, a la que se unen nuevas restricciones horarias. Bares, comercios y negocios considerados no esenciales tendrán que cerrar a las 18.00 los viernes, sábados y domingos en toda la región, y el toque de queda se adelanta una hora, hasta las 22.00, de lunes a domingo.

Cines, teatros y gimnasios podrán irse más allá de las 18.00 siempre que sus sesiones y actividades dirigidas empiecen antes de esta hora y acaben antes de las 22.00. Y de forma excepcional, se permitirá rebasar el límite horario a los espectáculos ya programados para este sábado.

Como ya adelantó HERALDO, las reuniones sociales, ya sean públicas o privadas, quedarán limitadas a un máximo de cuatro personas, salvo convivientes. Habrá, además, un mayor control de aforos en los centros comerciales. Aunque mantendrán el 25%, la DGA intensificará la vigilancia para evitar aglomeraciones, obligándoles a controlar con mayor ahínco los aforos del establecimiento, los locales y las zonas comunes.

El objetivo de todas estas medidas, como explicó Repollés, es limitar la movilidad y frenar, una vez más, la expansión del virus, de ahí que la Comunidad vaya a seguir también confinada. Solo en las últimas 48 horas, Aragón ha notificado más de 1.700 contagios, con 838 este viernes. Todos los indicadores son "muy desfavorables", y solo los niveles de presión asistencial sitúan a la región en un mejor escenario que el resto. Esto, no obstante, podría cambiar en cuestión de semanas, ya que el alto número de contagios podría traducirse en un pico de hospitalizaciones. La incidencia acumulada a 14 días, por su parte, se sitúa en los 506,3 casos por cada 100.000 habitantes, y la tasa de positividad -que mide el número de pruebas que dan positivo respecto al total- alcanzó el 21,02%. "Ya a principios de año califiqué la situación de devastadora. La restricciones aprobadas a principios de enero han permitido ralentizar el ascenso, pero no ha sido suficiente", admitió Repollés, que calificó las nuevas medidas de "ponderadas".

Pese a no ser el peor de los escenarios previstos, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, reconoció que las próximas semanas serán duras y que, por el momento, se desconoce cuándo se alcanzará el pico de esta cuarta ola de contagios.

La tendencia ascendente de los datos en prácticamente toda la Comunidad ha obligado a ordenar el confinamiento perimetral inmediato de las tres capitales y de los municipios de más de 10.000 habitantes que habían superado los 250 casos por cada 100.000 en la última semana. Sus vecinos solo podrán entrar y salir por causa justificada, ya sea por motivos laborales, para cuidar de personas dependientes o para ir a clase o a la universidad.

Policía Nacional y Guardia Civil establecerán controles en los accesos a las localidades confinadas, una vigilancia a la que se sumarán, dentro de sus competencias, las policías locales. Los primeros controles se vieron ya a las 0.00, momento en que entró en vigor el decreto, en puntos como la entrada a Huesca desde la N-240.

Los aforos, sin cambios

Esta vez, el Ejecutivo ha decidido no alterar el aforo del interior de cafés, bares, restaurantes, gimnasios y colegios. Repollés apuntó que, en el caso de la hostelería, que podrá servir a domicilio hasta las 22.00, se considera que la reducción del número de comensales a un máximo de cuatro personas por mesa y los límites horarios permitirán manejar la situación actual. El hecho de que el cierre de la actividad no esencial se adelante únicamente de viernes a domingo obedece a que "la actividad comercial y de ocio se produce especialmente los fines de semana". No obstante, advirtió de que el Departamento podrá endurecer las restricciones si siguen aumentando los contagios.

Preguntada por si había merecido la pena aliviar las restricciones para salvar la Navidad en vista de la situación actual, la consejera aseguró que esta idea es "errónea", y recordó que el Gobierno aragonés limitó la movilidad a ocho días y permitió únicamente la entrada de familiares. "Si no hubiésemos tenido Navidad no se habría producido esta curva, y si hubiésemos permanecido confinados no habríamos tenido ninguna", expuso Repollés.

A juicio del director general de Salud Pública, las cifras actuales son fruto de la interacción social y familiar de las fechas navideñas. "Lo podemos lamentar, pero es algo que preveíamos", dijo. Esto ha hecho que exista una "intensa" transmisión comunitaria en todo el territorio en la que predominan "las edades intermedias".

A pesar del recrudecimiento de los datos, Sanidad no contempla, como sí han hecho otras comunidades autónomas, pedir el confinamiento domiciliario al Gobierno de Pedro Sánchez. "Pensamos que podemos manejar la situación con las restricciones adoptadas", indicó Repollés. También se pronunció en esta línea el propio presidente de Aragón, Javier Lambán, quien aseguró que si tuviera capacidad legal no lo plantearía, aunque podría estudiarlo si la situación empeorase.