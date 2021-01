Aragón estudia confinar Zaragoza, cerrar a las 18.00 las actividades no esenciales y adelantar el toque de queda a las 22.00

Aragón endurecerá las restricciones para frenar los contagios de la covid.Salud Pública ha notificado 907 contagios correspondientes al pasado martes, con una tasa de positividad que supera el 20%; unas cifras alarmantes que llevan al Ejecutivo autonómico a adelantar medidas que frenen la expansión del virus. El confinamiento de Zaragoza capital, adelantar el toque de queda a las 22.00 (ahora empieza a las 23.00) y fijar las 18.00 como horario de cierre de los negocios no esenciales son las alternativas que tiene en Ejecutivo autonómico encima de la mesa. Van en la línea, además, de las medidas que están adoptando en otras comunidades. Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia y País Vasco tienen ya toque de queda adelantado entre las 22.00 y las 6.00, el mismo tramo horario que baraja Aragón.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ya reconoció el pasado 2 de enero que el confinamiento de Zaragoza capital podría figurar en las restricciones a aplicar si las últimas medidas no daban el fruto deseado. Si se aplica ahora, quedaría prohibido el acceso a la capital aragonesa desde los municipios de la provincia para hacer compras en plena época de rebajas.

Sería la limitación del horario de los negocios no esenciales a las 18.00 (ahora cierran a las 20.00) la medida más restrictiva. De hecho, no se ha aplicado en ninguna ola hasta el momento. No se contempla, al menos por el momento, alterar los aforos, ya por sí reducidos al estar Aragón en un nivel de alerta 3 agravada, que permite un aforo del 30% en el interior de bares y restaurantes

Las cifras registradas en la última semana en Aragón reflejan una tendencia ascendente del virus en la Comunidad. La cifra de ingresados en los hospitales se sitúa ya en 497, de los que 56 permanecen en la UCI.