Preguntas y respuestas ante las nuevas restricciones en Aragón por coronavirus

2

Tengo entradas para un evento cultural en una localidad confinada en la que no resido, ¿puedo asistir?

Si en el lugar en el que se reside no está confinado, pero lo está el lugar donde se realiza el evento (conciertos, teatro, cines...) no se podría asistir. No obstante, como las nuevas restricciones entran en vigor el sábado 16, si el evento se realiza este viernes sí se podría acudir si se reside en la misma provincia en la que se celebra el acto.