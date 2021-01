A qué hora cierran bares, restaurantes y tiendas en Aragón los fines de semana

La crisis del coronavirus atraviesa su cuarta ola en Aragón con un índice disparado de nuevos contagios que han obligado al Gobierno de la comunidad a establecer nuevas medidas restrictivas. Este nuevo paquete de reglas, que supone una modificación de las ya impuestas, entrará en vigor a partir de este sábado 16 de enero a las 00.00 y se prolongará hasta el próximo 15 de febrero, de momento. La actividad no esencial vuelve a ser uno de los sectores donde el control se refuerza, en especial, para los fines de semana.

De acuerdo a las indicaciones desglosadas este viernes por la consejera de Sanidad, Sira Repollés, la hostelería y el comercio no esencial reducen su límite horario a las 18.00 para los viernes, sábados y domingos; es decir, los días de fin de semana donde el concurrir de gente en las zonas de bares y las tiendas aumenta de manera considerable. Para el resto de días de la semana, sin embargo, se mantiene el horario de cierre a las 20.00, al que ha obedecido Aragón de manera generalizada desde la publicación del último BOA. En cambio, el horario límite para distribuir comida por encargo continuará siendo el mismo que anteriormente: las 22.00 horas.

El cierre obligatorio a las 18.00 de bares, restaurantes y tiendas para los fines de semana en Aragón no afectará estrictamente a los sectores de la cultura y el deporte. De este modo, los espectáculos y actividades dirigidas que comiencen antes de la hora del cierre de la actividad no esencial podrán finalizar antes del inicio del toque de queda, el cual se adelanta una hora, a las 22.00.

Donde no se verá afectada la hostelería por las nuevas restricciones será en los aforos interiores, donde continuará siendo del 30% en grupos de máximo cuatro personas por mesa y seguirá prohibido el consumo en barra. No ocurrirá lo mismo en las terrazas, donde la agrupación de personas se reduce a cuatro cuando antes era de seis. Esta medida está encuadrada en la regla general de limitar a cuatro personas todas las reuniones públicas y privadas. No obstante, el aforo en las terrazas de los bares seguirá siendo del 50%, quedando prohibido fumar. Los cines, teatros y auditorios limitarán un aforo al 50% y la hora máxima de inicio de la actividad también será a las 20.00. Los gimnasios se mantendrán al 30% con duchas y vestuarios abiertos.

