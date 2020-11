¿Qué puedo hacer de 20.00 a 23.00 en Aragón? Dudas sobre las nuevas restricciones y los confinamientos

En el exterior se podrán realizar actividades deportivas más allá de las 20 horas. Si la actividad no es individual será obligatorio el uso de mascarilla y quedan excluidos de la norma los equipos de competiciones nacionales. La mascarilla "no será exigible en el caso de la práctica deportiva individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias", según aparece en el BOA.

10

¿Qué pasa con las extraescolares que son después de las 20.00?

En el BOA publicado este jueves no se detalla ninguna medida específica en relación a esta cuestión. Se contempla que “queda suspendida la apertura y actividad en espacios cerrados de los gimnasios, equipamientos deportivos o instalaciones cubiertas análogas. Si bien, se permiten las actividades deportivas al aire libre después de las 20.00 horas. Quedan exceptuadas del cierre o suspensión, a estos exclusivos efectos, las instalaciones y actividades físico-deportivas que se realicen al amparo de las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación, así como las utilizadas para los encuentros oficiales y los entrenamientos que se realicen por clubes deportivos que participen en competiciones de ámbito nacional”.



Por otro lado, en cuanto a las especificaciones de comercios y locales que quedan abiertos a partir de las 20.00 no se detalla aquellos destinados a extraescolares, como podría ser el caso de academias de inglés o de pintura. Si no los recoge en el BOA “deberán proceder al cierre o cese de actividad a las 20 horas”. No obstante, en el documento se recuerda que “la actividad de formación en academias, autoescuelas, centros de enseñanza no reglada y centros de formación podrá impartirse de modo presencial siempre que no supere el 30% del aforo máximo permitido y se garantice la distancia de 1,5 metros entre personas”.