Estas son algunas de las oposiciones más buscadas este año

Preparar unas oposiciones empieza a estar en la mente de cada vez más personas que están sufriendo los efectos de la crisis económica que ha seguido a la sanitaria provocada por la pandemia de covid. Este año tenía que haber habido récord de oportunidades para optar a una plaza de funcionario en las Administraciones Públicas, tras el anuncio de una oferta pública de empleo de un volumen que no se conocía desde la crisis económica anterior, con 33.000 plazas en todo el país. Sin embargo, la pandemia paralizó los procesos, ante las dificultades para hacer los exámenes de forma presencial garantizando las medidas de prevención de contagios.

Ya hay una nueva oferta de empleo público para 2020 con unas 28.000 plazas en toda España y todavía faltan por salir las convocatorias para dar inicio a algunos procesos de 2018 y 2019. Entre los primeros macroprocesos en retomarse ha estado esta semana el de personal laboral de Correos, sin fecha de examen todavía. En la anterior prueba, en enero, se presentaron 4.000 personas en Aragón a un centenar de puestos. La DGA también ha lanzado las plazas de profesores de Secundaria y FP.

Retrasos por la pandemia

"Este año 2020 prometía mucho, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico", reconoce Juan Carlos Calvo, director de la academia de oposiciones Adams Formación en Zaragoza. La pandemia ha trastocado todos los planes, también de las personas que preparan una oposición. "Todas las administraciones están esperando a ver qué ocurre", afirma. De la evolución de la pandemia dependerá la fecha de las convocatorias más masivas. Sería impensable una imagen como la de las pruebas para carteros que llenaron el campus zaragozano en enero, ahora más desierto que nunca por la necesidad de impartir muchas de las clases por internet.

Los retrasos afectan de forma diferente a quienes opositan. "Para quienes empiezan a preparar ahora la convocatoria, cuanto más tiempo tarde en salir la fecha es una ventaja", reconoce Asun Castillo, profesora de Master D. Sin embargo, "para personas que llevan muchos años preparando o que son interinos, que se han presentado varias veces, dilatar el proceso cuando tienen un control sobre la materia es dilatar la meta final", confiesa.

"Depende de la situación de cada uno, pero ahora la gente está aprovechando muchísimo", añade Calvo, en referencia al mayor tiempo para estudiar por los confinamientos y el teletrabajo. Pide que las Administraciones "saquen las plazas a las que se comprometieron, ya que están previstas y presupuestadas".

Advierte de que una oposición, por sencilla que sea, necesita un tiempo de preparación. "La gente se acuerda de las oposiciones cuando se convocan e implica que igual tienen solo tres meses para prepararse", señala Calvo. El plazo para estudiar puede ir de 6 u 8 meses, las de puestos de menor categoría, hasta al menos dos años para las más difíciles. "El primer año no suele ser el que se aprueba. El siguiente es cuando te puedes hacer con la plaza", recuerda sobre el proceso, que puede alargarse más.

"Con dos años vamos justos para prepararnos bien", añade Carmen Segura, desde Oposbank. "Lo mínimo para una oposición son tres años. Cuando sale la oferta de empleo público ya te tienes que preparar, no cuando sale la convocatoria", calcula. La lista de oposiciones que todavía no tiene fecha es larga y se reparten entre todas las administraciones, tanto la central como autonómica y locales.

Algunos de los exámenes pendientes:

Administración General del Estado.

-Gestión. Pendiente convocatoria 781 plazas (2019). 681 plazas de este año (34 discapacidad general)

- Administrativos. 850 plazas.

- Ayudantes Instituciones Penitenciarias. 900 plazas.

- Auxiliares administrativos. 650 plazas.

Justicia (oferta de 2019 y 220)

- Cuerpo de Gestión procesal. 440 plazas de 2019 y 382 de 2020.

- Tramitación procesal. 1017 plazas de 2019 y 421 de este año.

- Auxilio judicial. 1043 plazas de 2019 y 214 de este año.

Hacienda (2020)

-Agentes de la Hacienda Pública. 400 plazas.

DGA (oferta 2018-2019)

-Administrativos. 124 plazas, 83 de estabilización.

-Auxiliares Administrativos. 436

-Agentes de Protección de la Naturaleza. 50 plazas (Oferta de 2017, 2018 y 2019).

-Personal Laboral de Servicios Auxiliares: 96 plazas.

-Personal Laboral de Servicios Laborales: 526 plazas.

Salud (2018-2019)

-Celador. 105 plazas entre los de las dos convocatorias pendientes.

-Auxiliar Administrativo. 50

-Técnico Auxiliar de enfermería. 254 de dos años.

-Telefonista. 45 (examen en el segundo trimestre de 2021).

-Electricista. 18 (examen el 20 de diciembre).

Ayuntamiento de Zaragoza

-Técnico auxiliar de Recursos Humanos. 8.

-Oficial de museos. 10.

-Auxiliar administrativo. 30.

-Policía local. 13.

Universidad de Zaragoza (2018 y 2019)

-Auxiliar Administrativo. 58.

-Auxiliar servicios generales. 24.

La "eterna pregunta" de los opositores con el retraso actual es "¿cuándo me examinaré?", reconoce Segura, desde Oposbank. Entre sus alumnos hay quienes contaban con los dos años de paro para dedicarlos a estudiar unas oposiciones "han consumido el paro y aún no se han presentado", lamenta.

"Lo importante al final es seguir manteniendo el ritmo de estudio. Hay que hacer repasos continuos. No decaer, no abandonar en el objetivo, que esta situación no les haga venirse abajo"

La espera no impide que se mantenga el interés entre los opositores. "Lo importante al final es seguir manteniendo el ritmo de estudio. Hay que hacer repasos continuos. No decaer, no abandonar en el objetivo, que esta situación no les haga venirse abajo", aconseja Castillo, desde Master D. El mes pasado salió una nueva oferta de empleo público para 2020 con más de 28.000 plazas. "Ha salido a final de año, cuando lo normal es que sea al principio, pero no tienen que demorarse", afirma y cree que se podrán iniciar también los procesos en 2021, junto a los retrasados.

Recuerda que se han ido retomado los exámenes para las plazas en entidades locales, al ser convocatorias de menor concurrencia. Entre ellos, de auxiliar administrativo para los Ayuntamientos de Escatrón, La Muela, Tauste o el mes pasado en Cadrete.

En una época de crisis como la actual, muchas personas que no se atrevían a estudiar dan el paso tras quedar sin empleo o verse afectados por un ERTE. "Me he encontrado que la oposición por necesidad hace que personas que no se veían con capacidad saquen las capacidades de cualquier sitio", afirma Calvo.

"En algún momento haremos exámenes. Yo deseando estoy", afirma Segura, principalmente por sus alumnos.