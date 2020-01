Oposiciones a Correos: "Vengo a probar suerte, no pierdo nada"

"Me he preparado lo que he podido, es la tercera vez que me presento. He tenido dudas, pero no sé qué pasará", ha asegurado este domingo Judith Calvo, nada más terminar el examen para optar a uno de los 4.005 puestos fijos que Correos ha ofertado a nivel nacional, 134 de ellos en Aragón. A partir de las 9.00 se han examinado los aspirantes a las plazas de reparto, agente y clasificación y a última hora de la mañana, sobre las 13.30, les ha tocado el turno a los que optan a los puestos de Atención al Cliente.

Aunque todavía no se ha informado del número exacto de personas que finalmente se han presentado a la prueba, las inscripciones superaban las 4.000, por lo que los organizadores han distribuido a los opositores entre diferentes aulas de las Facultades de Medicina, en la calle de Domingo Miral, y Derecho.

A Zaragoza han acudido a examinarse opositores de otras provincias aragonesas y comunidades próximas. Ha sido el caso de Marcos Pérez, que ayer llegó a Zaragoza desde La Rioja "a probar suerte". "Estoy estudiando una FP, pero cuando salieron las plazas, me apunté para ver cómo era el examen. Así, si alguna vez decido presentarme ya sé cómo es. Nos ofrecieron hacer la prueba en Zaragoza o en Bilbao y decidí venir aquí", ha asegurado a las puertas de la Facultad de Derecho, donde han comenzado a hacer el examen sobre las 10.00 (habían sido citados a las 9.00). "No nos dejan entrar hasta que no acabe todo el mundo", ha asegurado Marcos, pendiente de que el resto de compañeros terminaran la prueba para poder entrar a por su abrigo. De hecho, los "sufridos" familiares y acompañantes han tenido que esperar la hora y media que duraba la primera prueba en el exterior del edificio. "Aunque tenga que pagar la tasa, la próxima vez me apunto a la oposición y así espero dentro y no paso frío", ha bromeado el marido de una de las opositoras.

Las preguntas del primer examen versaban sobre cuestiones propias de Correos, pero también había otras psicotécnicas e "incluso algún problema". "Había de todo, desde el peso y dimensiones máximas del paquete azul, hasta dos o tres preguntas sobre la violencia de género", ha explicado una de las opositoras, llegada desde Teruel. "Yo no tengo ninguna oportunidad. Vengo a acompañar a mi hermana. Ya lo he hecho varias veces. Pero no he estudiado ni aspiro a nada", ha reconocido esta joven, que ya durmió ayer en Zaragoza para estar a primera hora en el examen.