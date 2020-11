La oposición de Secundaria y FP contará finalmente con 452 vacantes, 64 más de las previstas

Las oposiciones de Secundaria y FP, que tuvieron que aplazarse este año a consecuencia de la covid, finalmente contarán con más plazas de las previstas. La Administración y los sindicatos CSIF y UGT han acordado en la mesa sectorial celebrada este miércoles que se oferten un total de 452, 64 más de las acordadas hace ahora un año.

Los incrementos se percibirán en Matemáticas (de 40 vacantes a 55), en Física y Química (de 40 a 50), Francés (de 25 a 30), Inglés (de 50 a 65), Informática (de 12 a 15), Servicios de restauración (de 7 a 8) y Sistemas y aplicaciones informáticas (de 8 a 10). Además se ha incluido otra especialidad: Instalaciones electrotécnicas, que contará con 8 vacantes.

El acuerdo no ha sido suscrito, al menos, por el sindicato STEA debido a que no se "aprovecha" la sentencia del 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Han señalado que este dictamen "considera que las oposiciones masivas no sancionan el abuso en la temporalidad durante las últimas décadas, ni suponen ninguna ventaja para quienes ocupan las plazas". En este sentido, han recalcado, el Congreso de los Diputados, a instancia del Senado, "está estudiando la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para favorecer al personal interino de larga duración".

Tampoco lo ha aprobado CGT, puesto que consideran que es aprobar una oposición "a ciegas", dado que se desconoce cuál será la situación del verano -en relación a la evolución de la pandemia- y además han recordado la "nefasta" gestión de la Consejería en la vuelta al colegio. "No nos fiamos de esta Administración ni de que gestione adecuadamente, con las medidas sanitarias necesarias, el normal desarrollo de unas oposiciones a las que se presentan miles de interinos e interinas” apuntan desde CGT.

Como en convocatorias anteriores, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón trabaja con la opción de que el proceso selectivo se lleve a cabo durante el verano, más concretamente, tras terminar las clases de los alumnos. El propio consejero, Felipe Faci, detalló en la presentación del presupuesto que ya se estaba trabajando en la búsqueda de espacios donde se pudiera llevar a cabo. No hay que olvidar que estas oposiciones suelen ser multitudinarias y que todavía estamos en medio de una pandemia, por lo que tanto la Administración como los sindicatos deberán valorar diferentes factores antes de determinar fechas y otras cuestiones relacionadas.

Las plazas aprobadas

Filosofía: 38

Latín: 10

Matemáticas: 55

Inglés: 65

Francés: 30

Física y Química: 50

Orientación: 65

Asesoría y Procesos de Imagen Personal: 8

Formación y Orientación Laboral: 30

Informática: 15

Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos: 6

Procesos Sanitarios: 11

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica: 8

Procesos y Medios de Comunicación: 8

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas: 8

Sistemas y Aplicaciones Informáticas: 10

Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos: 6

Servicios de Restauración: 8

Dibujo Artístico y Color: 5

Procesos Comerciales: 8

Instalaciones electrotécnicas: 8