Comienza el confinamiento perimetral de Aragón para frenar al coronavirus

Aragón ya está confinada de forma perimetral y permanecerá en este estado, al menos, hasta el día 9 de noviembre. Es la nueva restricción que anunció este lunes el presidente Javier Lambán ante una evolución de los contagios que es "lo suficientemente preocupante para que así sea". La limitación de la movilidad nocturna se mantendrá en los horarios de referencia, de 23.00 a 6.00, y no se contemplan confinamientos domiciliarios durante los fines de semana. La DGA avala la restricción por el "elevado nivel de transmisión" de la covid en Aragón, "con un tercer pico epidémico con tendencia ascendente" y con indicadores de transmisibilidad y de repercusión en el sistema asistencial y la mortalidad, que denotan un riesgo "muy grave".

Las excepciones para traspasar los límites de la Comunidad coinciden con las que están en vigor en las tres capitales de provincia. El confinamiento de Aragón coincide, además, con la aplicación del nivel 3 de alerta, que contempla aforos al 25% y el cierre de la hostelería a las 22.00. Se trata de restricciones que el Ejecutivo autonómico, al menos por ahora, no tiene ninguna intención de rebajar porque los datos no son buenos: las hospitalizaciones han pasado de 578 a 744 (83 en la uci) en una semana. Para Lambán, estamos en un momento "clave" para reconducir la curva y rebajar los contagios, y de ahí la imposición de medidas "duras", que resulta "doloroso" tomar, aunque "en aras a la preservación de la salud no queda otro remedio", según admitió.

A fin de abrir un "pequeño horizonte de esperanza" para los más afectados, recordó que las restricciones se irán revisando semana a semana de acuerdo con la evolución de la pandemia. "Ojalá cuanto antes podamos poco a poco dulcificar su dureza", reconoció, consciente de que los aragoneses, en estos momentos, "tienen motivos para estar inquietos y desasosegados". A ellos, y a los que sienten "hastío y hartazgo" por la vuelta del estado de alarma, se dirigió para expresar que si Aragón es capaz de aprovechar sus potencialidades y talentos, y se alinea bien con los fondos europeos, "será una de las comunidades que antes y mejor saldrán de esta crisis".

Y se quiso referir a los hosteros, los más ‘castigados’, para garantizarles que el plan de rescate del sector, que incluirá ayudas directas similares a las que se aplicaron en verano al turismo, estará listo la semana que viene. "No trato de escurrir el bulto", dijo.

No se ha planteado en este momento el Gobierno aragonés implantar confinamientos domiciliarios durante los fines de semana para limitar al máximo los contactos sociales para rebajar el riesgo de contagio, una medida que estudia Cataluña y no descarta el aragonés Fernando Simón.

Cerró filas Lambán con el presidente Pedro Sánchez respecto a la duración hasta el 9 de mayo del estado de alarma. "De Aragón encontrará "lealtad y colaboración", enfatizó. Sí mantendrá la DGA la vigencia del decreto ley que le permite aplicar restricciones en los aforos porque "refuerza la seguridad jurídica" de sus actuaciones contra el virus.

Confinamiento perimetral de Aragón Gobierno de Aragón

