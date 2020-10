Aluvión de cancelaciones para el puente de Todos los Santos en los hoteles de Aragón

Las últimas restricciones anunciadas para Aragón han provocado un aluvión de cancelaciones en hoteles de los valles del Pirineo. La gente estaba expectante y los confinamientos perimetrales y las limitaciones decretadas han provocado que las reservas que había para el puente de Todos los Santos ya hayan empezado a anularse. Esta situación también conllevará el cierre de establecimientos turísticos en próximos días.

Anabel Costas, vicepresidenta de hoteles de la Asociación de Hostelería de la Provincia de Huesca, no dudó al afirmar que la situación para el sector es "triste y angustiosa". "Está todo cancelado, se piensa en cerrar y esperar cuáles son las siguientes noticias", apuntó. Según dijo, había buenas perspectivas para el puente y ahora ya solo queda confiar en que después de este nuevo bache "podamos vivir unas buenas navidades". Ella gestiona el hotel El Privilegio de Tramacastilla de Tena, ya cerrado.

Sandra Lecina, gerente de la Asociación Turística valle de Tena, explicó que eran optimistas respecto a este puente, pero ahora algunos hoteles y restaurantes han echado el cierre porque "con la meteorología de esta zona es difícil trabajar solo con terrazas". En el Balneario de Panticosa, el aforo de 150 habitaciones estaba al completo para todo el puente, pero con las restricciones impuestas han aumentado considerablemente las cancelaciones.

"Muchos clientes llaman para preguntar cómo está la situación en Jaca, porque no tienen muy claro qué se puede hacer", comentaron desde el hotel Eurostars Reina Felicia. Y los que tenían una reserva "cancelan". En el hotel Real Jaca & Spa sucede lo mismo. "Lo poco que había, lo han cancelado", apuntaron.

Paz Agraz, presidenta de la Asociación de Empresarios de Sobrarbe, indicó, con resignación, que se esperaba un buen puente el último fin de semana, a pesar de los cierres de las capitales aragonesas.

"Si de Zaragoza no se puede salir y en Aragón no se puede entrar, los hoteles tendrán que replantearse si cierran", comentó José María Ciria, presidente de la Asociación Turística y Empresarial Valle de Benasque. El hostelero señaló que no todo es turismo y que hay establecimientos que atienden a trabajadores de la zona.

La situación no es mejor en la provincia de Teruel. En la Sierra de Albarracín y en el Maestrazgo se han desplomado las reservas y muchos hoteles y restaurantes han bajado la persiana hasta nuevo aviso. En Gúdar-Javalambre, comarca que vive en gran parte del turismo valenciano, el presidente de los empresarios, Juan Carlos Escuder, lamentó este lunes que "toda la zona va a ir a la ruina".