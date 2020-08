¿Se puede fumar en las terrazas de los bares en Aragón?

Comenzó Galicia, y poco a poco han ido adoptando esta medida buena parte de las Comunidades Autónomas en toda España. Aragón lo hizo este lunes con una publicación en el BOA de la orden SAN/749/2020, de 17 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de brotes epidémicos de la covid-19. La prohibición de fumar al aire libre cuando no se pueda garantizar una distancia social mínima de dos metros, que se mide entre la persona que fuma y otros ciudadanos, sorprendió este lunes 17 de agosto a buena parte de la población.

Esta disposición aragonesa va en consonancia con la política nacional actual sobre la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha aprobado, con fecha de 14 de agosto de 2020, una Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por la covid-19, correspondiendo a las diferentes Comunidades Autónomas incorporar el conjunto de medidas previstas en ella a su ordenamiento jurídico, a través del procedimiento que se estime más oportuno. Esto es efectivo tanto en los territorios que se hallan en fase 2 como en los que estén en situación de ‘nueva normalidad’ y es aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados.

Multas por fumar al aire libre o en terrazas

La medida sobre el tabaco al aire libre también va encaminada a una toma de conciencia en las reuniones de familiares o amigos, que de realizarse en lugares públicos también están sujetas a sanciones de entre 100 y 3.000 euros cuando se incumpla esa distancia interpersonal de dos metros entre fumador y otros ciudadanos, según lo establecido en la Ley de Salud de Aragón. Las cuantías podrían ser mayores si hubiera reincidencia o desprecio obvio por la normativa; cada caso se tratará individualmente, y no se hacen distinciones entre convivientes y desconocidos. Las multas son para los ciudadanos, no para los establecimientos en los que estén, siempre y cuando el establecimiento haya provisto de las condiciones adecuadas (separación de mesas, especificación de zonas concretas para fumadores alejadas del resto de mesas) para que la norma pueda cumplirse.

Comprensión y preocupación en el sector hostelero

La gente entiende que la exhalación del humo conlleva una mayor posibilidad de emitir esas gotículas de saliva que pueden contagiar el virus si el fumador tiene la covid-19. No obstante, también supone un nuevo revés para la hostelería, que tiene que medir nuevamente la distancia entre mesas y, en muchos casos, actuar de censora ante sus clientes en un momento que ya de por sí es muy complicado para sus negocios. El ocio nocturno es caso aparte, ya que el cierre generalizado de discotecas, salas de baile y bares de copas con o sin actuaciones musicales es una estocada de muerte para el sector que, abocado a la ruina, reclama algún tipo de compensación.

EN VÍDEO Así están las terrazas de Zaragoza el primer día de la norma que prohíbe fumar a menos de 2 metros

Además, los establecimientos que superen su horario de cierre también serán multados con cuantías entre los 3.001 en el incumplimiento más leve y 600.000 euros en el caso más grave. El límite de apertura para los establecimientos diurnos es de la 1.00, y no se pueden recibir nuevos clientes a partir de las 0.00.

Soluciones en algunos bares de Zaragoza

Algunos bares zaragozanos han reaccionado desde el primer momento a la medida. En Torrero, el Corazón Verde (África, 8) dispone de una terraza junto al Canal Imperial, y decidió desde el mismo lunes tomar cartas en el asunto. Una de sus propietarias, María Luisa Usoz, especificó en las redes sociales del bar lo siguiente. “A partir de hoy, lunes 17 de agosto, se prohíbe fumar en la vía pública en nuestra Comunidad Autónoma si no puede respetarse una distancia interpersonal de dos metros. Esta tarde -por la tarde del lunes- señalaremos puntos concretos en la orilla del Canal a los que podréis recurrir para fumar si estáis echando una cerveza en la terraza del Corazón Verde. La vida ahora mismo es así y no la he inventado yo. Por favor, respetad nuestro trabajo y al resto de usuarios”.

Últimas noticias sobre el coronavirus en Aragón.