Mapa de los rebrotes de coronavirus en Aragón

Los números de contagios de la covid-19 siguen un curso preocupante en Aragón en pleno mes de agosto, con la incógnita del inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina y buena parte de la ciudadanía apurando sus vacaciones en un modo muy distinto al de otros años. Las variaciones de las cifras no son muy elevadas, pero sí se mantiene una media que ronda los 400 casos diarios. Se han ido asumiendo las nuevas medidas de prevención, entre las que destaca la prohibición de fumar en la calle cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, mientras que el cierre absoluto del ocio nocturno supone, según fuentes del sector, una estocada mortal de la que muchos negocios no se recuperarán. Este mismo lunes 17 de agosto entran en vigor las nuevas medidas preventivas en materia de salud pública, publicadas en el BOA por el Gobierno de Aragón.

Los nuevos contagios de coronavirus en Aragón

La Dirección General de Salud Pública ha confirmado este lunes 390 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Autónoma, 338 en la provincia de Zaragoza, 26 en la Huesca y 23 en la Teruel, mientras que en tres de los casos no consta provincia de procedencia. Del total, el 59% son asintomáticos. Además, se han comunicado 357 altas epidemiológicas. Durante la jornada del domingo 16 de agosto se realizaron un total de 1.168 pruebas, 1.120 de ellas PCR. En total, desde el inicio de la pandemia en la comunidad se han realizado 288.659 pruebas, 210.976 PCR.

Más información Así está la situación actual en los hospitales de Aragón por la covid-19

Los nuevos contagios por zonas de Salud

Loading...

La tabla de nuevos casos los encabeza la provincia de Zaragoza con 338 de los 390 detectados. En primer lugar figura la ciudad de Zaragoza, seguida de Utebo (14), Borja (10), Monzón (9), Tauste (7), Zuera (6), Gallur (4), Utrillas (4), Alcorisa (3), Fraga (3), Fuentes de Ebro (3), Híjar (3), Tarazona (3), Villarroya de la Sierra (3), Andorra (2), Ejea de los Caballeros (2), Épila (2), Alagón (1), Albalate de Cinca (1), Albarracín (1), Alcañiz (1), Alhama de Aragón (1), Báguena (1), Barbastro (1), Catalayud (1), Campo de Belchite (1), Cariñena (1), Caspe (1), Daroca (1), Luna (1), Sádaba (1), Santa Eulalia del Campo (1) y zona básica de salud no identificada (14).