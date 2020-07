Echenique asume las recomendaciones y no viajará a Zaragoza este fin de semana

"Hace meses que no veo a mi madre y a mi padre y tenía programado un viaje a Zaragoza para verlos. Tras las recomendaciones del Gobierno de Aragón, he decidido suspenderlo". Con este tuit, el Secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, advierte de que "la batalla contra el virus no está ganada y todos debemos ser responsables". El político se hace eco de las informaciones publicadas ayer por HERALDO, tras la comparecencia urgente de la consejera de Sanidad, Sira Repollés. En esta comparecencia, y tras el aumento de contagios por coronavirus en la Comunidad, la DGA pidió limitar las salidas en Zaragoza y su entorno y advirtió de que vendrán "días difíciles". El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, admitió que la situación es "inquietante" porque el contagio va a una "velocidad indeseable". También su Gobierno ha hecho retroceder a la fase 2 al municipio de Barbastro y no descarta más restricciones en el futuro.

Hace meses que no veo a mi madre y a mi padre y tenía programado mañana un viaje a Zaragoza para verlos. Tras las recomendaciones del Gobierno de Aragón, he decidido suspenderlo. La batalla contra el virus no está ganada y todos debemos ser responsables. https://t.co/0vnGATpNx8 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 16, 2020

Echenique, como otros aragoneses que viven fuera de la Comunidad, no ha tenido oportunidad de regresar a Zaragoza después de los meses de confinamiento. Sí que viajó hace una semana al País Vasco para arropar a la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi en un mitin en Vitoria. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso pide prudencia y responsabilidad, a sabiendas de que la Guardia Civil ha iniciado un dispositivo informativo especial de cara a evitar la expansión de los nuevos brotes de coronavirus en el entorno de Zaragoza. Para ello, la Benemérita ha establecido diferentes puntos informativos en las salidas de la comarca central en las que van a emplearse, aproximadamente, medio centenar de guardias civiles.

En este contexto, algunos han afeado al propio presidente de Aragón, Javier Lambán, que este jueves por la noche acudiera a Gijón para asistir a un homenaje al expresidente asturiano Javier Fernández. Ha llamado la atención de algunos medios y algunos tuiteros que la misma tarde que su propia consejera de Sanidad recomendaba no salir de Zaragoza ni de su zona de influencia ante el importante incremento de contagios de la covid-19, él emprendiera un viaje a tierras asturianas.