Echenique carga contra Vicente Vallés y varios periodistas salen en defensa de su compañero

El del pasado sábado no era el primer ataque que lanzaba Pablo Echenique al periodista Vicente Vallés a través de Twitter, pero sí es el que más ruido ha generado. A través de un vídeo de poco más de un minuto de duración y titulado ‘Los grandes momentos de Vicente Vallés contra Podemos’, el político de la formación morada cargó duramente contra el comunicador, al que dijo que "le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno". "Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos", apostilló.

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 4, 2020

Desde entonces, numerosos rostros conocidos de la cadena, pero también de la competencia, han aprovechado el altavoz de Twitter para mostrar su respaldo a Vallés, que públicamente se ha mantenido al margen de toda la polémica.

Sandra Golpe, Josep Pedrerol, Ana Pastor, Paloma del Río o Esther Vaquero son algunos de los periodistas que han mostrado su apoyo a Vicente Vallés en las últimas horas.

Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a @VicenteVallesTV https://t.co/iP1ILYBgch — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) July 4, 2020

Feliz de pertenecer a una empresa como @atresmediacom que cuenta con periodistas tan profesionales como @VicenteVallesTV #LibertaddeExpresión pic.twitter.com/U9ZsKvlo4z — Josep Pedrerol (@jpedrerol) July 4, 2020

Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de @VicenteVallesTV está muy feo, @pnique Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa (“nos van a dar pero bien” NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! 😝Qué cansino desmentirlo tantas veces) https://t.co/P8cO93Lq8s — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) July 4, 2020

Este tuit es indecente. Y revelador. No solo llevan mal la crítica: enseñan la patita censora a la menor oportunidad. Esta izquierda es la que ha enterrado a la izquierda democrática en España. https://t.co/TnvB4rI8pM — Juan Ramón Lucas (@JuanraLucas) July 4, 2020

Se ha quedado un domingo para mandarle mi apoyo a @VicenteVallesTV — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) July 5, 2020

Conozco a @VicenteVallesTV desde hace 39 años, exactamente, desde el día en que ambos nos conocimos: primer día de clase en la Facultad de CC información. Es el hombre más coherente, sensato, noble y honesto del mundo del periodismo que conozco. Señalarle no es justo. — palomadelrioTVE (@PalomadelrioTVE) July 4, 2020

Es riguroso, didáctico, profesional, valiente, discreto, trabajador y HONESTO. Lo confirmo cada día, y cada día intento aprender de él.

Qué ruin que alguien pretenda hacer creer lo contrario.

Qué orgullo trabajar con @VicenteVallesTV #Periodismo — Esther Vaquero (@EstherVaqueroH) July 4, 2020

También el periodista Carlos Alsina ha salido en defensa de su compañero periodista en su alocución matinal en Onda Cero, en lo que algunos han definido como una brillante defensa de Vicente Vallés "que era periodista antes de que Iglesias llevara coleta", y brutal repaso tanto al líder de Podemos como a Echenique :

Brillante defensa de Vicente Vallés y brutal repaso a Iglesias y a Echenique acaba de regalarnos Alsina. pic.twitter.com/9oMdW0hANl — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 6, 2020

También Arturo Pérez-Reverte defendió que atacar a Vicente Vallés es atacar la libertad de prensa en unos tiempos en que es más necesaria que nunca. "Quien sea o haya sido periodista y calle ante eso, quien desee información plural y mire hacia otro lado, se ponen clavos en su propio ataúd".

En resumen, y como principio y conclusión:https://t.co/xx1w9afyEB — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 5, 2020

