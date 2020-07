Calles llenas y división de opiniones en el primer día de confinamiento voluntario en Zaragoza

El primer día de confinamiento voluntario por los rebrotes de la covid-19 ha amanecido en Zaragoza como cualquier otro día de la semana, con la gente llenando las calles y sentándose en las terrazas o comprando en los diferentes comercios. "Yo creo que está todo igual", ha lamentado Alejandro Nadal. A este joven la medida le parecía "bien" y quería pensar que "va a evitar que la gente se desplace". A pesar de ello, ha apuntado que "si tenemos que apelar a la responsabilidad individual es difícil porque solo tienes que ver a la gente por ahí sin mascarilla, por las terrazas o con la nariz destapada". Por ello a la vista de la duplicación de casos en los últimos días y con la situación de Lérida en la cabeza, Nadal ha señalado que "quizás no debería ser una recomendación sino una medida, pero no tan fuerte como en marzo. Algo intermedio".

Así, entre los defensores de este confinamiento voluntario y de restringir la movilidad en la medida de lo posible, estaba Luis. "Haré lo posible por cumplirlo salvo que me surja algún imprevisto o alguna cosa que me sea imposible eludir", ha asegurado. Luis ha explicado que esta medida, "por desgracia, es necesaria". "Si hubiéramos tenido un poquito más de responsabilidad, pero por desgracia no se ha tenido. Esperemos que la gente sea un poquito más responsable y se conciencie", ha deseado.

Por su parte, Elena tenía más reticencias con este confinamiento voluntario. "No estoy muy de acuerdo. Lo que hay que hacer es respetar la distancia de seguridad y la mascarilla", ha defendido. A pesar de ello, ha asegurado que le "parece bien que se adopten todas las medidas necesarias pero con equidad y justicia para todos, si no siempre los que cumplimos somos los que pagamos". Ella, echaba la culpa al ocio nocturno o a las terrazas. "Todos veíamos que había incumplimientos", ha lamentado.

Otros, como Eduardo Larriba, se mostraban divididos ante futuras medidas si estas recomendaciones no dan resultado. "Si confinan Zaragoza que no se pueda salir de la provincia, me parecería bien, pero que confinaran en el domicilio no me parecería bien. En otros países como Alemania no han confinado domiciliarmente nunca", ha afirmado. Sin embargo, ha asegurado que si lo mandan lo seguirá. Diferente opinión tenía Javier Benedí. Así, este ha defendido que "lo que tienen que hacer es medidas más restrictivas, si de verdad estamos tan mal como parece, y si no que dejen al comercio trabajar". "Si es necesario aplicar un confinamiento que lo hagan ya porque responsabilidad ciudadana jugándonos lo que nos jugamos económicamente hablando no funciona", ha reiterado.