Barbastro recibe como un "mazazo" pasar a la fase 2 flexibilizada

Barbastro ha seguido el ejemplo de sus vecinas, Huesca, y las comarcas orientales de Cinca Medio, La Litera y Bajo Cinca al entrar este jueves en una fase 2 flexibilizada, decretada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Aragón. Los test PCR detectaron el miércoles una veintena de casos que dieron positivos. Ello unido al "goteo constante" de casos en las últimas semanas, en palabras del director de Salud Pública, Javier Falo, motivó la decisión de retroceder de fase.

Fanlo enmarcó la veintena de casos entre trabajadores temporeros de la fruta, relacionados con los brotes que ha habido en La Litera, Bajo Cinca o Cinca Medio.

"Tienen que ver con la actividad de recogida de fruta y eso aunque cuantitativamente es muy significativo, porque 20 de golpe es importante, también nos concede más margen de control", afirmó.

Otras fuentes sanitarias consultadas hablan de que parte de esos casos proceden de una misma familia que reside en el barrio periférico de San Valentín y que no cumple con las medidas sanitarias como llevar mascarilla o respetar la distancia de seguridad. Además hay otro brote en otra zona degradada urbanísticamente de la ciudad más céntrica. Asimismo de otra población cercana a la ciudad del Vero donde viven temporeros que trabajan en el Bajo Cinca.

El rebrote de Barbastro se ha dejado notar en el Hospital de Barbastro que ha pasado a ser el centro hospitalario con más casos de Aragón. Ha aumentado el número de ingresos hasta llegar a los 18 que también tiene el Miguel Servet de Zaragoza, si bien, el Hospital de Barbastro es el que más pacientes con coronavirus tiene en la UCI, 3.

"Un mazazo para la ciudad"

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres fue informado antes de la rueda de prensa por parte de la consejera Sira Repollés. La noticia no sorprendía al primer edil consciente de que el aumento de casos en la ciudad pero sí indicaba que este retroceso "supone un mazazo y un paso para atrás para la ciudad". Torres apelaba a la "responsabilidad y al compromiso para cumplir las normas higiénicas y de distanciamiento social y de todo lo que se nos ordene para salir cuanto antes de esta situación. Pido el compromiso de todos para salir adelante con la mayor brevedad".

Por su parte el presidente de la Comarca de Somontano, Daniel Gracia, hacía un llamamiento a la tranquilidad ya que la "fase 2 flexibilizada es muy parecida a la nueva normalidad pero sin duda tiene que servir para apelar a la responsabilidad individual. Nuestras acciones y comportamientos hoy más que nunca afectan al resto y por eso debemos ser responsables".

Una familia pasea con mascarilla por las calles de Barbastro este jueves. José Luis Pano

El sector comercial y hostelero es el más preocupado por este retroceso aunque recalcan que están trabajando con profesionalidad y esperan recuperar la nueva normalidad la próxima semana. Nacho Bernard, portavoz del sector comercial de la calle Joaquín Costa, indicaba tras una reunión con comerciantes que se transmite la idea “tranquilidad y seguridad en los comercios. Hemos pedido a todos los comerciantes que obliguen a entrar a los clientes con mascarilla y extremar la higiene. El comercio tiene que estar dando una lección de optimismo y seguridad en este momento".

Un grupo de personas en una terraza de la ciudad. José Luis Pano

El hostelero y presidente de la asociación de empresarios del polígono Valle del Cinca, Adrián Beroz, considera que el cambio de fase “no supondrá cambios notables pero sí que la gente tiene miedo y es posible que haya cancelaciones sobre todo el fin de semana cuando ya empezábamos a ver un repunte y a lo largo de una o dos semanas. Teníamos muchos turistas de fuera de Aragón que igual se van a pensar venir o no".

El presidente de la Asociación de Empresarios de Barbastro, José Antonio Pérez, considera que este retroceso "es un golpe fuerte para la hostelería y el comercio por lo inesperado porque pensábamos que habría rebrotes pero no tan pronto". Por otro lado recalca que las medidas no son "drásticas" si no que se nos pide "evitar movilidad y situaciones de contagio. No es una buena noticia pero hay que apelar a la responsabilidad personal".