Las notas más altas de la EVAU en Aragón estos últimos años

En los últimos seis años, las notas más altas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) en Aragón han cumplido un patrón que no es nuevo: las chicas ganan. Aunque la victoria por 4 a 2 no es una goleada, sí refleja esta tendencia que viene de siempre. Lo que sí es común a todos los casos es un elogio de la disciplina, la insistencia en que no esperaban una nota tan alta aun sabiendo que había ido bien y una mirada hacia adelante, pensando ya en el siguiente reto sin pararse mucho rato a celebrar.

En 2014, la turolense Teresa Usón obtuvo la máxima nota con una puntuación de 13,87, y optó por la carrera de Derecho. En 2015, la primera de la lista fue la zaragozana Carla Solsona, con una calificación de 13,83, y también optó por Derecho. Otra zaragozana, Carmen Labarta, se alzó con el primer lugar de Aragón en 2016 al conseguir un 13,9, y encaminó sus pasos hacia la carrera de Medicina. En 2017, el puesto cabecero fue para otro futuro estudiante de Medicina, José Asensio. de Zaragoza.

Hace dos años, la máxima nota correspondió a otra zaragozana, Nuria Casalé, que con su impresionante 13,96 que rozó la perfección se inclinó por un grado en Biotecnología, una opción bastante nueva que trabaja especialmente la investigación y las tareas de laboratorio. En 2019, el primero fue un futuro ingeniero y jugador de waterpolo en el C.N. Helios, Gonzalo Crespo, que llevaba una media de 10 en el bachillerato y que consiguió, un 13,995, a un pelo del pleno de 14 puntos. Este año, con los tiempos cambiados y más tarde que nunca en el calendario, Aragón también tendrá su protagonista de máxima puntuación e ilusiones intactas por un futuro apasionante en el camino elegido.