Las mejores notas de la selectividad en Aragón

La zaragozana Nuria Casale ha obtenido la mejor nota de Aragón en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau): un 13,96. La joven, estudiante de bachillerato en el colegio Romareda, tiene previsto solicitar admisión en el grado de Biotecnología. Nuria se ha decidido por esta opción este mismo año: "Sabía que quería cursar una carrera relacionada con la Química y también me gustaba la Medicina; por eso me he decantado por Biotecnología".

De este grado, que lleva en funcionamiento unos pocos cursos, destaca el trabajo de investigación y laboratorio. "Se estudian los microorganismos, las enfermedades y la genética, entre otras cuestiones", explica. Desde su punto de vista, la selectividad es un momento complicado "por la presión", pero realmente se le hizo "mucho más difícil el resto del curso".

La segunda nota más alta de Aragón, con un 13,95, la comparten dos zaragozanas, Pilar Gil del colegio Santa María Pilar e Irene Mendoza del IES Félix de Azara. Pilar todavía tiene dudas sobre cuál será su futuro académico: "La Física me empezó a gustar cuando estaba en 3º o 4º de ESO, pero este último año me he inclinado más por las Matemáticas. Ahora tengo muchas dudas". A esta disyuntiva se le une una tercera opción: cursar el doble de grado de Física y Matemáticas, que se puso en marcha el año pasado. "Todavía tengo unos días para decidirme", puntualiza.