Diez años después: qué fue de los alumnos de selectividad más brillantes de Aragón

César Hernández Gracia

Mejor nota en Teruel en 2008

Hernández se marchó tras la selectividad a Valencia a estudiar Ingeniería de Caminos; allí también hizo el proyecto final de carrera y allí obtuvo una beca de investigación. "Trabajé en proyectos de investigación ferroviaria, con varias publicaciones científicas, pero me di cuenta de que no era lo mío: cogí lo ahorrado y me preparé para un máster en 'managment' en el IE. Me fue muy bien; era muy internacional, con 32 alumnos de 27 países distintos. Sirvió para completar mis carencias como ingeniero en lo que era la vida real", desgrana.

A continuación llegó su desembarco en el mercado laboral; de entre las ofertas que tuvo escogió una de Amazon."Me ofrecieron ir al Reino Unido por un periodo de cuatro meses que al final fueron 27. Pedí volver al principio pero me aconsejaron que aguantara un poco, gracias a lo que conseguí una promoción. Pero en noviembre pasado ya dije que quería regresar, y me trasladaron a Barcelona. En lo profesional, España no es el Reino Unido, pero en lo personal compensa mucho", asegura.

Sobre la posible brecha entre las carreras de hombres y mujeres, Hernández cree que la actual generación es la que "percibe menos esas diferencias". Y se explica: "Por ejemplo, en contraste con la de nuestras abuelas, que en muchos casos tuvieron que pasar su vida como amas de casa. Nosotros hemos ido desde el principio a clase con chicas y no hemos tenido ningún problema por ellas fuesen más listas o trabajadoras. Motivos discriminatorios siempre puede haber, si no es por ser mujer es por ser aragonés o lo que sea, pero no percibo esa discriminación. Yo personalmente no tengo ningún sesgo, y quiero pensar que la gente alrededor de mí tiene la misma opinión".

En su compañía, Amazon, reconoce que "el gremio de operaciones o transportes/logística sí que ha sido tradicionalmente más de hombres", pero en su caso concreto hay bastante paridad: "En mi departamento somos ocho, cinco hombres y tres mujeres. Y todos con diferente 'blackground'. Yo he tenido suerte en eso".

Hernández observa desde el Reino Unido la jornada de hoy del 8-M. "Estamos muchísimo mejor que ayer, y ojalá peor que mañana -valora-. En este mundo global, que haya discriminación en unos países puede ser perjudicial para los países más avanzados, porque el intercambio cultural sí que existe. Aunque también puede suceder al revés. El referente siempre debe ser el que más libertades garantice".