Sira Repollés firmó la carta en la que los sanitarios exigieron la dimisión de Ventura

La nueva consejera de Sanidad, Sira Repollés, firmó junto a otros 377 sanitarios aragoneses la dura carta ‘Los profesionales necesitamos mascarillas y algunos políticos, bozales’ en la que exigían la dimisión de su predecesora en el cargo, Pilar Ventura. Consciente de la transcendencia que podía tener el hecho de que su nombre y DNI aparecía en el número 23 de los firmantes, Sira Repollés se lo comunicó al presidente, Javier Lambán, cuando le ofreció el cargo para que no hubiera "malos entendidos".

Fuentes oficiales de la DGA confirmaron este jueves a HERALDO que Lambán fue advertido de la situación y aseguraron que "entendía" que la hubiera firmado como profesional sanitaria. Además, indicaron que Sira Repollés le trasladó que no había participado en las concentraciones organizadas desde el pasado lunes a las puertas de hospitales y centros de salud para reclamar la salida de Ventura.

La misiva se hizo pública el sábado, un día después de las polémicas declaraciones de Pilar Ventura en las Cortes de Aragón sobre el material de protección. La exresponsable de Sanidad llegó a decir que había permitido a los sanitarios confeccionarse batas con bolsas de basura como "estímulo" ante la falta de equipos, lo que indignó a toda la profesión.

Los sanitarios consideraron que estas declaraciones se podrían etiquetar de "vergonzosas y miserables". "Y lo son así por menospreciar, indignar y desmotivar al colectivo sanitario en su conjunto. Un colectivo sanitario al que se le despiertan los sentimientos y fantasmas retenidos bajo la capa imaginaria de superhéroe, tejida día a día, para poder responder a las abrumadoras calamidades que estamos viviendo", apuntaron en la carta.

Los 378 firmantes plasmaron también su opinión acerca de que las declaraciones denotaban "un absoluto desconocimiento, si no desprecio y banalización de las tareas sanitarias". Para que no hubiera dudas, subrayaron que a esas tareas se estaban entregando no solo en respuesta a la pandemia, sino porque constituyen su quehacer diario, científico y humano.